Venado Tuerto: joven operario cayó nueve metros en el Parque Industrial

Nuevo espacio de estudio gratuito en Venado Tuerto
Desde el 18 de agosto, estudiantes y vecinos podrán acceder a un lugar equipado para aprender y compartir, con conexión a internet, áreas de trabajo y servicio de café y mate.
Un trabajador de 19 años sufrió múltiples lesiones al caer desde la parte superior de un galpón en construcción. Fue trasladado al Hospital por el SIES.RegionalesHace 3 horasSOFIA ZANOTTI
Minutos después del mediodía de este viernes, los servicios de emergencia de Venado Tuerto acudieron al Parque Industrial para asistir a un joven operario que cayó desde lo alto de una estructura metálica.
El llamado ingresó al cuartel de Bomberos Voluntarios a las 13:20, alertando que en la intersección de Francisco Carelli y Antonio Garnier un trabajador de 19 años había caído aproximadamente nueve metros desde la parte superior de un galpón en construcción.
Al arribar al lugar, personal de Bomberos constató que el operario ya estaba siendo trasladado en una ambulancia del SIES hacia el Hospital local para su atención médica.
En el operativo intervinieron efectivos de Bomberos Voluntarios, personal del SIES y agentes policiales.
La institución de Barrio Norte en Elortondo conmemoró su historia y proyecta nuevos desafíos.
Vecinos, familias y niños compartieron una tarde de juegos, música y actividades especiales en la plaza local.
El Paseo Saludable incorpora nuevas atracciones para grandes y chicos, manteniendo como símbolo al histórico monito que marcó generaciones en la comunidad.
Es el tercer hallazgo en tres meses entre el sur santafesino y el norte bonaerense. La Justicia investiga si se trata de una “narcoavioneta”
La compañía La Marrupeña, dirigida por Ernesto Sunde, realizó una gira por Portugal con representantes de Santa Isabel, Chapuy, Cafferata y General Villegas, difundiendo la cultura argentina en prestigiosos festivales.
Felipe Gutiérrez Mercé se presentó en “Buenas Noches Familia” y destinó el premio a un merendero de Chaco. El joven artista cautivó con folclore y rock argentino.
Una mujer logró salir ilesa tras el incendio de su vehículo. El siniestro ocurrió en la mañana de este jueves en Villa Cañás.
La causa se inició el 6 de agosto.
Los trabajadores del organismo realizarán una conferencia de prensa el martes próximo y reclamar el urgente tratamiento en el Senado.
El argentino tendrá su primera experiencia en Europa y firmó contrato hasta junio de 2030.