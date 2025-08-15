Venado Tuerto: joven operario cayó nueve metros en el Parque Industrial

Minutos después del mediodía de este viernes, los servicios de emergencia de Venado Tuerto acudieron al Parque Industrial para asistir a un joven operario que cayó desde lo alto de una estructura metálica.

El llamado ingresó al cuartel de Bomberos Voluntarios a las 13:20, alertando que en la intersección de Francisco Carelli y Antonio Garnier un trabajador de 19 años había caído aproximadamente nueve metros desde la parte superior de un galpón en construcción.

Al arribar al lugar, personal de Bomberos constató que el operario ya estaba siendo trasladado en una ambulancia del SIES hacia el Hospital local para su atención médica.

En el operativo intervinieron efectivos de Bomberos Voluntarios, personal del SIES y agentes policiales.