Prisión para pareja por vender droga cerca de una escuela en Venado

Derribaron un nuevo búnker de drogas en Frontera
El operativo, supervisado por el ministro Pablo Cococcioni, se realizó en un inmueble vinculado a la venta de estupefacientes y a homicidios recientes.
Un joven quedó detenido y una mujer bajo arresto domiciliario tras ser acusados de comercializar estupefacientes en barrio San Vicente, a metros de un colegio.
En Venado Tuerto, la Justicia ordenó la prisión preventiva para un hombre de 24 años y la prisión domiciliaria para una mujer de 27, acusados de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La resolución fue adoptada por una jueza local tras la audiencia imputativa impulsada por el fiscal Iván Raposo.
La investigación se inició a partir de una denuncia del intendente Leonel Chiarella. El 12 de agosto, en un allanamiento a una vivienda de calle Dimmer al 300, personal policial incautó 810.350 pesos, 61,4 gramos de cocaína, plantas de marihuana, una balanza de precisión con restos de cocaína, teléfonos celulares, fertilizantes, focos, municiones y elementos vinculados a la actividad ilícita. También se obtuvieron registros fílmicos de maniobras de venta.
Según las pesquisas, la pareja operaba en espacios públicos de barrio San Vicente, en inmediaciones de la Plaza del Inmigrante, a pocos metros de un establecimiento educativo. La jueza consideró que el material secuestrado y las pruebas recolectadas acreditan indicios de comercialización y riesgo procesal. La mujer fue beneficiada con arresto domiciliario por su condición de madre lactante.
El operativo de la PDI se originó tras una denuncia del intendente Leonel Chiarella y permitió secuestrar drogas, armas y dinero en efectivo.
