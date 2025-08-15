Nicolás González y Paloma Silberberg, separados tras varios años juntos

Nicolás González, integrante de la Selección Argentina, atraviesa un momento personal delicado tras confirmarse su separación de la modelo Paloma Silberberg. La noticia fue difundida por el periodista Fede Flowers, quien aseguró que la ruptura fue abrupta y que ambos se habrían bloqueado en redes sociales, además de eliminar las fotos que compartían.

La pareja, que convivía en Europa, había sido vista públicamente por última vez el pasado 5 de julio en EuroDisney. Según Flowers, un video en el que se observa al futbolista conversando muy cerca de la actriz Sabrina Rojas en un boliche habría sido el detonante de la decisión. Aunque la actriz tomó el hecho con ironía, el episodio habría generado tensión definitiva entre González y Silberberg.