Máximo Kirchner, posible cabeza de lista en Buenos Aires

El peronismo demora la definición de su lista en Buenos Aires
Tras el renunciamiento de Sergio Massa, las negociaciones continúan sin un nombre definido para encabezar la boleta. Juan Grabois gana espacio pero pide garantías.
El líder de La Cámpora suena como principal candidato a diputado nacional en PBA. La definición dependerá de negociaciones con Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa.Política Hace 3 horasSOFIA ZANOTTI
A tres días del cierre de listas, crecen las posibilidades de que Máximo Kirchner encabece la nómina de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. El dirigente de La Cámpora cuenta con el respaldo de varios intendentes y no enfrenta vetos significativos dentro del peronismo.
En un escenario político polarizado, su postulación es vista como una forma de contrarrestar el discurso del presidente Javier Milei. “Todo lo que dice Milei es contra el kirchnerismo. Máximo sería el otro extremo”, señaló un dirigente cercano.
La decisión final estará en manos de Cristina Fernández de Kirchner, quien busca garantizar la mayor representatividad posible dentro de la lista. Axel Kicillof reclama cuatro lugares “entrables” para dirigentes cercanos, mientras que Sergio Massa mantiene en suspenso su participación directa, aunque podría ubicar referentes de su espacio.
La negociación se extenderá hasta el último momento, con la posibilidad de que otros nombres como Juan Grabois o Federico Achával aparezcan en juego. La definición será clave para evitar fracturas internas y consolidar una estrategia unificada frente a las elecciones nacionales.
