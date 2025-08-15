El peronismo demora la definición de su lista en Buenos Aires

Máximo Kirchner, posible cabeza de lista en Buenos Aires
El líder de La Cámpora suena como principal candidato a diputado nacional en PBA. La definición dependerá de negociaciones con Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa.
Tras el renunciamiento de Sergio Massa, las negociaciones continúan sin un nombre definido para encabezar la boleta. Juan Grabois gana espacio pero pide garantías.Política Hace 3 horasSOFIA ZANOTTI
El armado electoral del peronismo bonaerense atraviesa horas de incertidumbre. A poco de cerrar las listas, no hay consenso sobre quién encabezará la nómina para octubre. El anuncio de Sergio Massa de que no será candidato abrió un nuevo escenario, con Juan Grabois más cerca de sumarse pero aún condicionado por la falta de definiciones.
En las últimas semanas, Máximo Kirchner impulsó un “operativo clamor” para su eventual postulación, aunque el movimiento quedó limitado a dirigentes cercanos y no logró respaldo amplio. Su elevada imagen negativa y el hecho de que mantiene dos años de mandato como diputado reducen sus chances.
Massa, por su parte, optó por no ser la cara de una posible derrota y apostará a conservar las cuatro bancas que su espacio pone en juego. Esta decisión calmó tensiones con Grabois, quien había advertido que podría competir por fuera si el líder del Frente Renovador encabezaba la lista.
El referente de Patria Grande exige conocer el perfil del armado, quién liderará la boleta y qué lugar ocupará. Cristina Kirchner busca contenerlo y le habría ofrecido un puesto relevante, mientras otros nombres como Sergio Palazzo, Hugo Yasky y Daniel Gollan aparecen con posibilidades de continuidad.
Sin Massa, Kirchner ni Grabois al frente, gana fuerza la opción de un candidato con bajo nivel de exposición, como el ex ministro Jorge Taiana o intendentes como Federico Achával (Pilar) o Ariel Sujarchuk (Escobar). La idea es que el protagonismo recaiga en la “marca” del peronismo y no en figuras individuales.
La definición se tomará sobre el cierre del plazo, con la intención de evitar fracturas internas y asegurar la unidad frente a una elección en la que el oficialismo busca conservar su peso legislativo.
El líder de La Cámpora suena como principal candidato a diputado nacional en PBA. La definición dependerá de negociaciones con Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa.
El presidente presentó en La Plata a los candidatos bonaerenses de La Libertad Avanza y confirmó que recorrerá la provincia con el lema “Kirchnerismo Nunca Más”. Apunta a polarizar con Axel Kicillof de cara al 7 de septiembre.
Los trabajadores del organismo realizarán una conferencia de prensa el martes próximo y reclamar el urgente tratamiento en el Senado.
Mañana se iniciarán en Alaska las negociaciones entre Trump y Putin para intentar poner fin a la guerra.
El fiscal Eduardo Taiano identificó fondos ocultos en billeteras digitales vinculados a los imputados Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. El youtuber Julián Serrano negó su participación.
Docentes y no docentes universitarios recibirán un incremento salarial del 7,5% y sumas fijas extraordinarias, según anunció el Ministerio de Capital Humano.
Felipe Gutiérrez Mercé se presentó en “Buenas Noches Familia” y destinó el premio a un merendero de Chaco. El joven artista cautivó con folclore y rock argentino.
Carolina Rodríguez cuestionó que el Ejecutivo municipal haya habilitado proyectos como el Paseo de la Biodiversidad y la playa de estacionamiento de camiones sin la aprobación previa del Concejo. También explicó el reciente aumento de la unidad tributaria y adelantó nuevos debates legislativos.
El acusado, de 32 años, fue interceptado en un tren rumbo a Retiro. Vestía prendas policiales y fue imputado por rapto con fines sexuales, usurpación de títulos y abuso sexual infantil.
Una mujer logró salir ilesa tras el incendio de su vehículo. El siniestro ocurrió en la mañana de este jueves en Villa Cañás.
La causa se inició el 6 de agosto.