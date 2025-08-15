El peronismo demora la definición de su lista en Buenos Aires

El armado electoral del peronismo bonaerense atraviesa horas de incertidumbre. A poco de cerrar las listas, no hay consenso sobre quién encabezará la nómina para octubre. El anuncio de Sergio Massa de que no será candidato abrió un nuevo escenario, con Juan Grabois más cerca de sumarse pero aún condicionado por la falta de definiciones.

En las últimas semanas, Máximo Kirchner impulsó un “operativo clamor” para su eventual postulación, aunque el movimiento quedó limitado a dirigentes cercanos y no logró respaldo amplio. Su elevada imagen negativa y el hecho de que mantiene dos años de mandato como diputado reducen sus chances.

Massa, por su parte, optó por no ser la cara de una posible derrota y apostará a conservar las cuatro bancas que su espacio pone en juego. Esta decisión calmó tensiones con Grabois, quien había advertido que podría competir por fuera si el líder del Frente Renovador encabezaba la lista.

El referente de Patria Grande exige conocer el perfil del armado, quién liderará la boleta y qué lugar ocupará. Cristina Kirchner busca contenerlo y le habría ofrecido un puesto relevante, mientras otros nombres como Sergio Palazzo, Hugo Yasky y Daniel Gollan aparecen con posibilidades de continuidad.

Sin Massa, Kirchner ni Grabois al frente, gana fuerza la opción de un candidato con bajo nivel de exposición, como el ex ministro Jorge Taiana o intendentes como Federico Achával (Pilar) o Ariel Sujarchuk (Escobar). La idea es que el protagonismo recaiga en la “marca” del peronismo y no en figuras individuales.

La definición se tomará sobre el cierre del plazo, con la intención de evitar fracturas internas y asegurar la unidad frente a una elección en la que el oficialismo busca conservar su peso legislativo.