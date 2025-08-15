Derribaron un nuevo búnker de drogas en Frontera

Prisión para pareja por vender droga cerca de una escuela en Venado
Un joven quedó detenido y una mujer bajo arresto domiciliario tras ser acusados de comercializar estupefacientes en barrio San Vicente, a metros de un colegio.
El operativo, supervisado por el ministro Pablo Cococcioni, se realizó en un inmueble vinculado a la venta de estupefacientes y a homicidios recientes.Policiales Hace 4 horasSOFIA ZANOTTI
Este jueves, en calle 96, entre calles 9 y 11 de la ciudad de Frontera, fue demolido un inmueble utilizado exclusivamente para la venta y consumo de estupefacientes. El lugar, que no estaba habitado por ninguna familia, se encontraba vinculado a homicidios recientes y había sido allanado en cuatro oportunidades.
La medida, dispuesta por la Justicia en el marco de una causa por microtráfico, fue solicitada por el fiscal Carlos Vottero y supervisada por el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni. Participaron también el fiscal general Franco Carbone, la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, y el subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte, entre otros funcionarios.
Montenotte destacó que este es el cuarto derribo realizado en Frontera como parte de una política de Estado que articula el trabajo del Ministerio Público de la Acusación, el Ministerio de Seguridad, la Policía de Investigaciones y otras fuerzas de seguridad. La Ley de Microtráfico, sancionada a fines de 2023, permite la desafectación de inmuebles utilizados como puntos de venta de drogas, competencia que antes era exclusiva de la Justicia Federal.
