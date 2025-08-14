El INTI les pedirá a los senadores que voten la derogación del decreto que modifica el organismo

Trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) realizarán el próximo martes una conferencia de prensa para pedirle a los senadores nacionales que lleven adelante la sesión donde deben debatir la derogación del decreto que modifica el organismo.

Bajo la consigna “¡senadores, voten por nosotros ya!”, se concentrarán el 19 de agosto a las 10hs., en la sede central del INTI (Av. General Paz 5445) junto a otros organismos “afectados” por los decretos delegados como las Universidades y el Hospital Garrahan, que aguardan la media sanción del Senado de las leyes de financiamiento.

En la misma línea, invitaron “a todos los sectores comprometidos con la defensa de estas políticas públicas” a participar de esta jornada de lucha, y a sumarse al reclamo de la “urgente derogación de los decretos delegados y la sanción de las leyes que protegen derechos elementales de toda la población”.

“Queremos alzar la voz y reclamar el urgente tratamiento de estos temas en el Senado, tras el contundente triunfo en la Cámara Baja. Junto con los trabajadores del INTA, CONICET, Vialidad Nacional, CNRT, Cultura, Marina Mercante, Garrahan y Universidades nos unimos frente al ataque del Gobierno Nacional a la Ciencia, la Producción, la Cultura, la Soberanía, la Salud y la Educación Públicas”, concluyeron.