El INTI les pedirá a los senadores que voten la derogación del decreto que modifica el organismo

Milei habló con Zelenski, quien pidió un acuerdo "justo" para la paz con Rusia
Mañana se iniciarán en Alaska las negociaciones entre Trump y Putin para intentar poner fin a la guerra.
Los trabajadores del organismo realizarán una conferencia de prensa el martes próximo y reclamar el urgente tratamiento en el Senado.Política Hace 2 horasLORENA ACOSTA
Trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) realizarán el próximo martes una conferencia de prensa para pedirle a los senadores nacionales que lleven adelante la sesión donde deben debatir la derogación del decreto que modifica el organismo.
Bajo la consigna “¡senadores, voten por nosotros ya!”, se concentrarán el 19 de agosto a las 10hs., en la sede central del INTI (Av. General Paz 5445) junto a otros organismos “afectados” por los decretos delegados como las Universidades y el Hospital Garrahan, que aguardan la media sanción del Senado de las leyes de financiamiento.
En la misma línea, invitaron “a todos los sectores comprometidos con la defensa de estas políticas públicas” a participar de esta jornada de lucha, y a sumarse al reclamo de la “urgente derogación de los decretos delegados y la sanción de las leyes que protegen derechos elementales de toda la población”.
“Queremos alzar la voz y reclamar el urgente tratamiento de estos temas en el Senado, tras el contundente triunfo en la Cámara Baja. Junto con los trabajadores del INTA, CONICET, Vialidad Nacional, CNRT, Cultura, Marina Mercante, Garrahan y Universidades nos unimos frente al ataque del Gobierno Nacional a la Ciencia, la Producción, la Cultura, la Soberanía, la Salud y la Educación Públicas”, concluyeron.
Mañana se iniciarán en Alaska las negociaciones entre Trump y Putin para intentar poner fin a la guerra.
El fiscal Eduardo Taiano identificó fondos ocultos en billeteras digitales vinculados a los imputados Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. El youtuber Julián Serrano negó su participación.
Docentes y no docentes universitarios recibirán un incremento salarial del 7,5% y sumas fijas extraordinarias, según anunció el Ministerio de Capital Humano.
Alejandro Patricio Maraniello fue notificado por denuncias de abuso de poder, acoso laboral y sexual, y maltrato. La Comisión de Disciplina abrió seis expedientes y le dio 20 días para presentar su descargo.
El Presidente encabezará hoy su primer acto electoral en Buenos Aires, acompañado por los postulantes seccionales de La Libertad Avanza, con el objetivo de transferirles votos y alentar la participación en las legislativas.
Cristina Kirchner y otros ocho condenados no depositaron el monto fijado por el Tribunal Oral Federal 2. Ahora se ejecutarán bienes y fondos embargados.
Con el apoyo de la UNR y especialistas regionales, la comuna convoca a un encuentro abierto para reflexionar y actuar frente a esta problemática social.
La Escuela Normal N°38 y la Dirección de Cultura invitan a una jornada con ceremonia, música y plantación de árboles, este jueves en la Plaza Pachamama.
Pullaro firmó convenios con 61 municipios y comunas para ampliar infraestructura escolar. Villa Cañás, Firmat y Rufino sumarán espacios educativos.
Carolina Rodríguez cuestionó que el Ejecutivo municipal haya habilitado proyectos como el Paseo de la Biodiversidad y la playa de estacionamiento de camiones sin la aprobación previa del Concejo. También explicó el reciente aumento de la unidad tributaria y adelantó nuevos debates legislativos.
Una mujer logró salir ilesa tras el incendio de su vehículo. El siniestro ocurrió en la mañana de este jueves en Villa Cañás.