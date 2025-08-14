Santiago del Estero: apartan a una maestra jardinera por denuncias de abuso sexual a niños de 3 años

La Justicia de Santiago del Estero investiga a una maestra jardinera de 54 años acusada de abusar sexualmente de dos niños de la sala maternal de un jardín municipal del barrio La Fraternidad, en la ciudad de La Banda.

Según la información a la que accedió el diario Panorama, la fiscal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Daniela Yslas, tomó intervención luego de que las madres denunciaran que la docente “manoseó” a los pequeños.

La causa se inició el 6 de agosto, cuando una mujer de 25 años denunció en la Comisaría N° 12 de la Mujer y la Familia que su hijo le contó que la maestra le tocó la cola en varias oportunidades, a pesar de que él le pidió que no lo hiciera.

La madre también relató que el niño le dijo que la docente lo retaba y golpeaba sin motivo. Días después, una segunda madre denunció que su hija de tres años fue víctima de hechos similares en la misma institución.

Ante estas acusaciones, la fiscal Yslas ordenó el secuestro de los libros de actas, el celular y la computadora de la maestra, y solicitó su detención.

Luego, la jueza de Control y Garantías, Luciana Oyola, rechazó el pedido de arresto pero autorizó el allanamiento y dispuso que la docente sea apartada de sus funciones y que se le prohíba el contacto con menores, madres y personal del jardín donde trabajaba desde hacía 18 años.

Finalmente, los investigadores también analizarán los elementos informáticos secuestrados y tomarán declaración a las autoridades educativas que intervinieron tras la primera denuncia.