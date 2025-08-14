Detienen a un hombre por raptar a una menor en Junín

Un hombre de 32 años fue detenido en Junín acusado de raptar a una adolescente de 12 años, usurpar títulos y honores y cometer abuso sexual infantil.

El hecho ocurrió el martes por la noche, cuando la madre de la víctima, Karina Elizabeth Olguín, denunció en la Comisaría 2da que su hija, Jazmín Liliana Herrera, se había ausentado de su domicilio en Bozzetti al 600 cerca de las 22:30. La mujer relató que vio un automóvil retirarse del lugar, aunque no pudo identificarlo.

A partir de la denuncia, la policía activó el protocolo de búsqueda. Las cámaras de seguridad permitieron establecer que la menor había tomado un remis junto a un hombre hasta la estación de tren de Junín, donde abordó una formación hacia Retiro.

Con apoyo de la DDI Junín, los agentes interceptaron el tren en la estación de Chacabuco y hallaron a la adolescente junto a Juan Carlos Báez, quien vestía una campera refractaria con logos de la Policía bonaerense. En el procedimiento se secuestraron dos celulares, la campera, un buzo azul y documentación personal.

Báez quedó detenido por rapto con fines sexuales, usurpación de títulos y honores, coacción y abuso sexual infantil. Interviene la UFI N°1, a cargo de la fiscal Vanina Lisazo, del Departamento Judicial de Junín. La menor fue puesta bajo resguardo del Servicio Local de Protección de Derechos y posteriormente restituida a su madre.