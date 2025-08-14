Nuevo espacio de estudio gratuito en Venado Tuerto

Club Vélez Sarsfield celebró sus 80 años
La institución de Barrio Norte en Elortondo conmemoró su historia y proyecta nuevos desafíos.
Desde el 18 de agosto, estudiantes y vecinos podrán acceder a un lugar equipado para aprender y compartir, con conexión a internet, áreas de trabajo y servicio de café y mate.RegionalesHace instantesSOFIA ZANOTTI
A partir del lunes 18 de agosto abrirá sus puertas un nuevo espacio de estudio en Venado Tuerto, pensado para quienes buscan un ambiente cómodo y bien equipado para concentrarse y desarrollar sus actividades académicas.
El lugar funcionará en Alvear 610 con los siguientes horarios: martes de 10 a 12 hs. en turno mañana, y lunes y miércoles de 14 a 16:30 hs. en turno tarde.
Los asistentes contarán con espacios de almacenamiento, áreas de trabajo, internet, computadora, café y mate, todo de manera gratuita.
Para más información y reservas, se pueden contactar con Lucas al (3462) 594677 o Brune al (3465) 520817.
Vecinos, familias y niños compartieron una tarde de juegos, música y actividades especiales en la plaza local.
El Paseo Saludable incorpora nuevas atracciones para grandes y chicos, manteniendo como símbolo al histórico monito que marcó generaciones en la comunidad.
Es el tercer hallazgo en tres meses entre el sur santafesino y el norte bonaerense. La Justicia investiga si se trata de una “narcoavioneta”
La compañía La Marrupeña, dirigida por Ernesto Sunde, realizó una gira por Portugal con representantes de Santa Isabel, Chapuy, Cafferata y General Villegas, difundiendo la cultura argentina en prestigiosos festivales.
Los chicos compartieron un desayuno especial y participaron de actividades educativas y recreativas en el Servicio Pedagógico.
La banda regresa al país con un show en el Campo Argentino de Polo, junto al cantautor estadounidense como invitado especial. Será el 13 de diciembre.
La Municipalidad avanza con un plan para reemplazar ejemplares secos o enfermos por nuevas especies adaptadas al entorno urbano.
El exesposo de Julieta Prandi fue sentenciado a 19 años de prisión por abuso sexual y trasladado a la comisaría 5ª de Escobar.
El INDEC informó que el índice de precios al consumidor registró una leve aceleración respecto a junio. Recreación y cultura lideró las subas mensuales.
La Escuela Normal N°38 y la Dirección de Cultura invitan a una jornada con ceremonia, música y plantación de árboles, este jueves en la Plaza Pachamama.