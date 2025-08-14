Nuevo espacio de estudio gratuito en Venado Tuerto

A partir del lunes 18 de agosto abrirá sus puertas un nuevo espacio de estudio en Venado Tuerto, pensado para quienes buscan un ambiente cómodo y bien equipado para concentrarse y desarrollar sus actividades académicas.



El lugar funcionará en Alvear 610 con los siguientes horarios: martes de 10 a 12 hs. en turno mañana, y lunes y miércoles de 14 a 16:30 hs. en turno tarde.



Los asistentes contarán con espacios de almacenamiento, áreas de trabajo, internet, computadora, café y mate, todo de manera gratuita.

Para más información y reservas, se pueden contactar con Lucas al (3462) 594677 o Brune al (3465) 520817.