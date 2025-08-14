Exmarido de Julieta Prandi pidió prisión domiciliaria

Condenan a ex fiscal de Bahía Blanca por proteger a banda narco
Claudio Contardi, condenado a 19 años por abuso sexual, fue trasladado a la cárcel donde están los rugbiers del caso Báez Sosa. Su defensa solicitó cumplir la pena en su domicilio.
Claudio Contardi, exmarido de la modelo y conductora Julieta Prandi, fue trasladado a la Alcaidía Departamental N°3 de La Plata, penal en el que también se encuentran alojados, en un sector separado, los condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa. El miércoles, el empresario recibió una condena de 19 años de prisión por haber abusado sexualmente de Prandi en reiteradas ocasiones.
En las últimas horas, su nuevo abogado defensor, Fernando Sicilia, presentó un habeas corpus ante el Tribunal N°2 de Zárate-Campana solicitando que Contardi cumpla la pena en su domicilio. Argumentó que el condenado fue padre de una niña el 19 de julio de este año y que su pareja atraviesa un cuadro de depresión, lo que dificulta el cuidado de la recién nacida, quien tuvo complicaciones de salud.
Sicilia pidió a los magistrados considerar “la perspectiva de género y los derechos de niños, niñas y adolescentes” al evaluar el caso. Además, sostuvo que en los casi cinco años que duró el proceso, Contardi nunca intentó fugarse y que no representa un riesgo para la denunciante ni su entorno.
El pedido será analizado por los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar, quienes dictaron la condena. En su fallo, la magistrada Leiro describió que el acusado implementó “un esquema planificado” para sostener la situación de abuso. Según fuentes judiciales, las probabilidades de que prospere la solicitud de prisión domiciliaria son bajas.
