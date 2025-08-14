Pullaro: “Estamos poniendo las bases para tener el sistema educativo más robusto de la República Argentina”

Provincia construirá 79 aulas en Santa Fe, tres en General López
Pullaro firmó convenios con 61 municipios y comunas para ampliar infraestructura escolar. Villa Cañás, Firmat y Rufino sumarán espacios educativos.
El gobernador firmó convenios con 61 municipios y comunas en el marco del Programa 1000 Aulas. La inversión supera los 4.100 millones de pesos.Santa FeHace 2 horasLORENA ACOSTA
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este miércoles en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno la firma de convenios con 61 municipios y comunas para la construcción de 79 nuevas aulas en establecimientos educativos. La medida forma parte del Programa 1000 Aulas del Ministerio de Educación y demandará una inversión provincial de 4.108 millones de pesos, con un promedio de 52 millones por espacio.
Pullaro calificó la iniciativa como “un programa bien federal, que nace de la demanda de abajo hacia arriba” y afirmó que la infraestructura escolar es un pilar de su gestión. También anticipó que se evaluará la construcción de salones de usos múltiples en localidades donde la escuela funciona como centro comunitario.
La vicegobernadora Gisela Scaglia destacó el rol de la escuela como espacio de acompañamiento y comunidad, mientras que el ministro de Educación, José Goity, señaló que el programa “es un sello distintivo de la política educativa y de la inversión pública en infraestructura” en la provincia.
Las nuevas aulas beneficiarán a localidades de los 19 departamentos, entre ellas Rufino, Firmat y Villa Cañás en General López; Armstrong y Montes de Oca en Belgrano; Cañada Ombú y Vera en el departamento Vera; y Funes, Alvear y San José del Rincón en el departamento La Capital, entre otras.
Pullaro firmó convenios con 61 municipios y comunas para ampliar infraestructura escolar. Villa Cañás, Firmat y Rufino sumarán espacios educativos.
La empresa estatal incrementó nuevamente el valor de las naftas y redujo el diésel. Shell y Axion también ajustaron sus tarifas en la provincia.
El programa provincial de préstamos hipotecarios con la tasa más baja del país ya otorgó más de $18.000 millones para que familias de los 19 departamentos construyan, compren o amplíen sus viviendas. Esta semana se sortearán 400 nuevos créditos.
Del 1 al 5 de septiembre, Rosario será sede de la segunda edición del foro que conecta a firmas santafesinas con compradores internacionales. Se esperan más de 1.000 empresas locales y 250 compradores de 40 países.
El Gobierno provincial ratificó que irá “hasta las últimas consecuencias” para impedir la restitución de un inmueble de Piñero decomisado al clan Alvarado, tras un fallo confirmado por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.
Con una inversión provincial de casi $400 millones, la obra supera el 50% de avance y dará solución histórica a los barrios Bouchard, 2 de Abril y Rivadavia.
La banda regresa al país con un show en el Campo Argentino de Polo, junto al cantautor estadounidense como invitado especial. Será el 13 de diciembre.
La Municipalidad avanza con un plan para reemplazar ejemplares secos o enfermos por nuevas especies adaptadas al entorno urbano.
El exesposo de Julieta Prandi fue sentenciado a 19 años de prisión por abuso sexual y trasladado a la comisaría 5ª de Escobar.
El INDEC informó que el índice de precios al consumidor registró una leve aceleración respecto a junio. Recreación y cultura lideró las subas mensuales.
La Escuela Normal N°38 y la Dirección de Cultura invitan a una jornada con ceremonia, música y plantación de árboles, este jueves en la Plaza Pachamama.