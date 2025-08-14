Pullaro: “Estamos poniendo las bases para tener el sistema educativo más robusto de la República Argentina”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este miércoles en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno la firma de convenios con 61 municipios y comunas para la construcción de 79 nuevas aulas en establecimientos educativos. La medida forma parte del Programa 1000 Aulas del Ministerio de Educación y demandará una inversión provincial de 4.108 millones de pesos, con un promedio de 52 millones por espacio.

Pullaro calificó la iniciativa como “un programa bien federal, que nace de la demanda de abajo hacia arriba” y afirmó que la infraestructura escolar es un pilar de su gestión. También anticipó que se evaluará la construcción de salones de usos múltiples en localidades donde la escuela funciona como centro comunitario.

La vicegobernadora Gisela Scaglia destacó el rol de la escuela como espacio de acompañamiento y comunidad, mientras que el ministro de Educación, José Goity, señaló que el programa “es un sello distintivo de la política educativa y de la inversión pública en infraestructura” en la provincia.

Las nuevas aulas beneficiarán a localidades de los 19 departamentos, entre ellas Rufino, Firmat y Villa Cañás en General López; Armstrong y Montes de Oca en Belgrano; Cañada Ombú y Vera en el departamento Vera; y Funes, Alvear y San José del Rincón en el departamento La Capital, entre otras.