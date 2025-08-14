La Justicia rastreó 500 mil dólares de la estafa Libra

Gobierno otorga 7,5% de aumento a universidades
Docentes y no docentes universitarios recibirán un incremento salarial del 7,5% y sumas fijas extraordinarias, según anunció el Ministerio de Capital Humano.
El fiscal Eduardo Taiano identificó fondos ocultos en billeteras digitales vinculados a los imputados Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. El youtuber Julián Serrano negó su participación.Política Hace 4 horasLORENA ACOSTA
El abogado Juan Grabois, querellante en representación de víctimas de la criptoestafa Libra, informó que la Justicia logró ubicar 500 mil dólares ocultos en cuentas blockchain. El fiscal federal Eduardo Taiano detectó que los intermediarios imputados Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, señalados junto al presidente Javier Milei por presuntas maniobras fraudulentas, habrían transferido esos fondos a billeteras virtuales para evitar su congelamiento judicial.
Según la investigación, parte de las operaciones se habrían realizado desde una cuenta vinculada al streamer libertario Julián Serrano, socio de Terrones Godoy en la firma City Esports. Serrano negó “de manera categórica” cualquier relación con la causa y advirtió que evalúa iniciar acciones legales por “difusión de falsedades”.
Los montos detectados corresponden a 323.275 USDT y 403.671 dólares en Ethereum, transferidos antes de que la jueza María Romilda Servini ordenara el congelamiento solicitado por la fiscalía y organismos de recuperación de activos. Las pesquisas apuntan a que las maniobras buscaron canalizar dinero de origen ilícito, presuntamente destinado al pago de coimas.
La causa, que se tramita en la Argentina y en tribunales de Estados Unidos, involucra también a empresarios cripto internacionales y mantiene bajo investigación a los hermanos Javier y Karina Milei, señalados por presunta participación en la promoción y lanzamiento de la criptomoneda.
Alejandro Patricio Maraniello fue notificado por denuncias de abuso de poder, acoso laboral y sexual, y maltrato. La Comisión de Disciplina abrió seis expedientes y le dio 20 días para presentar su descargo.
El Presidente encabezará hoy su primer acto electoral en Buenos Aires, acompañado por los postulantes seccionales de La Libertad Avanza, con el objetivo de transferirles votos y alentar la participación en las legislativas.
Cristina Kirchner y otros ocho condenados no depositaron el monto fijado por el Tribunal Oral Federal 2. Ahora se ejecutarán bienes y fondos embargados.
La Comisión de Salud de la Cámara baja unificará cinco proyectos para pedir al Gobierno detalles sobre la supervisión a HLB Pharma y Ramallo, vinculados al caso de fentanilo contaminado.
La banda regresa al país con un show en el Campo Argentino de Polo, junto al cantautor estadounidense como invitado especial. Será el 13 de diciembre.
La Municipalidad avanza con un plan para reemplazar ejemplares secos o enfermos por nuevas especies adaptadas al entorno urbano.
El exesposo de Julieta Prandi fue sentenciado a 19 años de prisión por abuso sexual y trasladado a la comisaría 5ª de Escobar.
El INDEC informó que el índice de precios al consumidor registró una leve aceleración respecto a junio. Recreación y cultura lideró las subas mensuales.
La Escuela Normal N°38 y la Dirección de Cultura invitan a una jornada con ceremonia, música y plantación de árboles, este jueves en la Plaza Pachamama.