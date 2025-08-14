La Justicia rastreó 500 mil dólares de la estafa Libra

El abogado Juan Grabois, querellante en representación de víctimas de la criptoestafa Libra, informó que la Justicia logró ubicar 500 mil dólares ocultos en cuentas blockchain. El fiscal federal Eduardo Taiano detectó que los intermediarios imputados Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, señalados junto al presidente Javier Milei por presuntas maniobras fraudulentas, habrían transferido esos fondos a billeteras virtuales para evitar su congelamiento judicial.

Según la investigación, parte de las operaciones se habrían realizado desde una cuenta vinculada al streamer libertario Julián Serrano, socio de Terrones Godoy en la firma City Esports. Serrano negó “de manera categórica” cualquier relación con la causa y advirtió que evalúa iniciar acciones legales por “difusión de falsedades”.

Los montos detectados corresponden a 323.275 USDT y 403.671 dólares en Ethereum, transferidos antes de que la jueza María Romilda Servini ordenara el congelamiento solicitado por la fiscalía y organismos de recuperación de activos. Las pesquisas apuntan a que las maniobras buscaron canalizar dinero de origen ilícito, presuntamente destinado al pago de coimas.

La causa, que se tramita en la Argentina y en tribunales de Estados Unidos, involucra también a empresarios cripto internacionales y mantiene bajo investigación a los hermanos Javier y Karina Milei, señalados por presunta participación en la promoción y lanzamiento de la criptomoneda.