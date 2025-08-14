Felipe, el niño cantante de Teodelina, ganó $18 millones en TV

Teodelina celebrará el Día del Niño en Plaza Ituzaingó
El 30 de agosto habrá actividades gratuitas, reinauguración de la calesita, inflables y sorpresas. Convocan a emprendedores de productos para el mate.
Felipe Gutiérrez Mercé se presentó en “Buenas Noches Familia” y destinó el premio a un merendero de Chaco. El joven artista cautivó con folclore y rock argentino.TeodelinaHace 4 horasLORENA ACOSTA
Felipe Gutiérrez Mercé, un niño de 10 años oriundo de Teodelina, participó este miércoles del programa de entretenimientos “Buenas Noches Familia”, conducido por Guido Kaczka en El Trece.
Conocido en la región por su pasión por la música folclórica, se presentó con poncho santafesino, guitarra y charango, interpretando un repertorio que combinó folclore y rock argentino. Su actuación emocionó al público y lo llevó a recaudar 18 millones de pesos, monto que decidió donar al merendero Bautista de la provincia de Chaco.
Felipe, que comenzó a hacerse conocido hace dos años junto a su amigo Santiago Noceda, con quien conmovió a Soledad Pastorutti al interpretar “Luna Cautiva”, ha recorrido escenarios como “La Peña de Morfi” y festivales de gran renombre, incluyendo Jesús María y Cosquín.
En el 150º aniversario de Teodelina, el gobernador santafesino destacó el legado de los fundadores y el presente pujante de la ciudad
Un emotivo acto encabezado por el intendente Joaquín Poleri y con fuerte respaldo del gobierno provincial, marcó la conmemoración del 150º aniversario de Teodelina.
La vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, participó del acto por los 150 años de una localidad santafesina y destacó el rol de la comunidad, el trabajo colectivo y el liderazgo local para hacer realidad los sueños de generaciones.
El gobernador de Santa Fe encabezó los actos por los 150 años de Teodelina y destacó las inversiones en infraestructura y turismo para potenciar el desarrollo de la localidad.
Renuevan el natatorio, construyen una isla con monumento y completan el camino costero para transformar la laguna en un verdadero punto turístico.
