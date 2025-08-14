Felipe, el niño cantante de Teodelina, ganó $18 millones en TV

Felipe Gutiérrez Mercé, un niño de 10 años oriundo de Teodelina, participó este miércoles del programa de entretenimientos “Buenas Noches Familia”, conducido por Guido Kaczka en El Trece.

Conocido en la región por su pasión por la música folclórica, se presentó con poncho santafesino, guitarra y charango, interpretando un repertorio que combinó folclore y rock argentino. Su actuación emocionó al público y lo llevó a recaudar 18 millones de pesos, monto que decidió donar al merendero Bautista de la provincia de Chaco.

Felipe, que comenzó a hacerse conocido hace dos años junto a su amigo Santiago Noceda, con quien conmovió a Soledad Pastorutti al interpretar “Luna Cautiva”, ha recorrido escenarios como “La Peña de Morfi” y festivales de gran renombre, incluyendo Jesús María y Cosquín.