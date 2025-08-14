Condenan a ex fiscal de Bahía Blanca por proteger a banda narco

Exmarido de Julieta Prandi pidió prisión domiciliaria
Claudio Contardi, condenado a 19 años por abuso sexual, fue trasladado a la cárcel donde están los rugbiers del caso Báez Sosa. Su defensa solicitó cumplir la pena en su domicilio.
Alejandro Cantaro recibió 6 años de prisión por colaborar con la organización "Narcochetos 2", integrada por su sobrino.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca condenó a 6 años de prisión al ex fiscal general Alejandro Cantaro por ser partícipe primario de una organización narcocriminal. Según la investigación, entre marzo de 2017 y abril de 2018, el ex funcionario protegió y asistió a integrantes de la banda conocida como “Narcochetos 2”, entre ellos su sobrino Sebastián Gauna San Millán y Facundo Texido.
Los jueces Ernesto Sebastián, Alejandro Silva y Simón Bracco consideraron que Cantaro cometió el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio agravado, al aprovechar su cargo de fiscal para favorecer a la organización en lugar de investigarla.
Además de la pena de prisión, el tribunal impuso una inhabilitación absoluta y especial de 10 años para ejercer cualquier cargo o función pública. Aunque se ordenó su detención, el ex fiscal permanecerá en libertad hasta que la sentencia quede firme.
En 2023, Cantaro había sido absuelto, pero la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal revocó ese fallo y ordenó un nuevo juicio, que concluyó con la condena. En el veredicto, los jueces advirtieron que esta conducta “compromete la credibilidad del sistema de justicia y pervierte los fines mismos para los cuales fue investido de tan alta responsabilidad”.
El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana impuso la pena y ordenó su detención inmediata. La causa se inició en 2021 tras la denuncia de la actriz.
