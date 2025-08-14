Gobierno otorga 7,5% de aumento a universidades

La Justicia rastreó 500 mil dólares de la estafa Libra
El fiscal Eduardo Taiano identificó fondos ocultos en billeteras digitales vinculados a los imputados Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. El youtuber Julián Serrano negó su participación.
Docentes y no docentes universitarios recibirán un incremento salarial del 7,5% y sumas fijas extraordinarias, según anunció el Ministerio de Capital Humano.Política Hace 4 horasSOFIA ZANOTTI
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano y la Subsecretaría de Políticas Universitarias, anunció un aumento salarial del 7,5% para docentes y personal no docente de las universidades públicas.
El incremento se aplicará de manera escalonada entre septiembre y noviembre, con un adelanto del 3,95% incluido en los haberes de agosto. Además, se dispuso el pago de sumas fijas excepcionales de $25.000 por cargo para el personal no docente y para docentes con dedicación exclusiva, con ajustes proporcionales para otras categorías y cargos preuniversitarios.
Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, se han incrementado las transferencias a las universidades nacionales, alcanzando en 2024 más de $23.000 millones para programas específicos. El Gobierno destacó que, entre enero de 2024 y mayo de 2025, el aumento acumulado en los salarios universitarios fue del 111%.
La medida también alcanza a los hospitales universitarios, que en 2024 recibieron un aumento del 246% en la función salud. Para 2025, se asignó una partida especial de $33.000 millones destinada a los hospitales de la Universidad de Buenos Aires, con el objetivo de fortalecer su capacidad asistencial y su función académica.
Alejandro Patricio Maraniello fue notificado por denuncias de abuso de poder, acoso laboral y sexual, y maltrato. La Comisión de Disciplina abrió seis expedientes y le dio 20 días para presentar su descargo.
El Presidente encabezará hoy su primer acto electoral en Buenos Aires, acompañado por los postulantes seccionales de La Libertad Avanza, con el objetivo de transferirles votos y alentar la participación en las legislativas.
Cristina Kirchner y otros ocho condenados no depositaron el monto fijado por el Tribunal Oral Federal 2. Ahora se ejecutarán bienes y fondos embargados.
Cristina Kirchner y otros ocho condenados no abonaron los 537 millones de dólares fijados por el Tribunal Oral Federal 2. Comenzará la ejecución de bienes y dinero embargado.
La Comisión de Salud de la Cámara baja unificará cinco proyectos para pedir al Gobierno detalles sobre la supervisión a HLB Pharma y Ramallo, vinculados al caso de fentanilo contaminado.
La banda regresa al país con un show en el Campo Argentino de Polo, junto al cantautor estadounidense como invitado especial. Será el 13 de diciembre.
La Municipalidad avanza con un plan para reemplazar ejemplares secos o enfermos por nuevas especies adaptadas al entorno urbano.
El exesposo de Julieta Prandi fue sentenciado a 19 años de prisión por abuso sexual y trasladado a la comisaría 5ª de Escobar.
El INDEC informó que el índice de precios al consumidor registró una leve aceleración respecto a junio. Recreación y cultura lideró las subas mensuales.
La Escuela Normal N°38 y la Dirección de Cultura invitan a una jornada con ceremonia, música y plantación de árboles, este jueves en la Plaza Pachamama.