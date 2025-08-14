Gobierno otorga 7,5% de aumento a universidades

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano y la Subsecretaría de Políticas Universitarias, anunció un aumento salarial del 7,5% para docentes y personal no docente de las universidades públicas.



El incremento se aplicará de manera escalonada entre septiembre y noviembre, con un adelanto del 3,95% incluido en los haberes de agosto. Además, se dispuso el pago de sumas fijas excepcionales de $25.000 por cargo para el personal no docente y para docentes con dedicación exclusiva, con ajustes proporcionales para otras categorías y cargos preuniversitarios.

Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, se han incrementado las transferencias a las universidades nacionales, alcanzando en 2024 más de $23.000 millones para programas específicos. El Gobierno destacó que, entre enero de 2024 y mayo de 2025, el aumento acumulado en los salarios universitarios fue del 111%.

La medida también alcanza a los hospitales universitarios, que en 2024 recibieron un aumento del 246% en la función salud. Para 2025, se asignó una partida especial de $33.000 millones destinada a los hospitales de la Universidad de Buenos Aires, con el objetivo de fortalecer su capacidad asistencial y su función académica.