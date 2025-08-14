Consejo de la Magistratura investiga a un juez federal

La Justicia rastreó 500 mil dólares de la estafa Libra
El fiscal Eduardo Taiano identificó fondos ocultos en billeteras digitales vinculados a los imputados Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. El youtuber Julián Serrano negó su participación.
Alejandro Patricio Maraniello fue notificado por denuncias de abuso de poder, acoso laboral y sexual, y maltrato. La Comisión de Disciplina abrió seis expedientes y le dio 20 días para presentar su descargo.
El Consejo de la Magistratura avanzó este jueves 14 de agosto de 2025 en la investigación contra el juez Civil y Comercial Federal Alejandro Patricio Maraniello, a partir de una presentación de la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial (AEPJN). La Comisión de Disciplina —presidida por César Grau— tramita seis expedientes en su contra por presunto abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato, manejo inadecuado de recursos públicos e incumplimiento del reglamento para la Justicia Nacional.
En la reunión de la comisión se resolvió notificar formalmente al magistrado e invitarlo a ejercer su defensa. Según el procedimiento, Maraniello podrá presentar un descargo por escrito, designar abogado, ofrecer pruebas y expresar lo que considere pertinente dentro de un plazo de 20 días.
Entre las denuncias figura el testimonio de una empleada que aseguró haber sido hostigada a menos de una semana de ingresar a trabajar bajo sus órdenes. Según su relato, accedió a un encuentro por temor a perder su empleo y allí sufrió tocamientos y besos no consentidos; luego, la situación habría derivado en relaciones sexuales para dar por terminado el acoso.
La mujer informó que los episodios continuaron con acercamientos físicos forzados y comentarios inapropiados, lo que afectó su salud mental y la llevó a medicarse antes de radicar su queja ante la Unidad de Bienestar Laboral. El caso llegó a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEVM), donde ratificó sus dichos y manifestó que no deseaba instar la acción penal.
Pese a ello, la fiscal Mariana Labozzetta consideró que, por la condición de funcionario judicial, podrían configurarse delitos de acción pública. Por ese motivo, el expediente quedó a cargo de la jueza María Servini y del fiscal Carlos Stornelli. Testimonios posteriores habrían señalado la existencia de episodios similares.
Desde el Consejo de la Magistratura remarcaron que se trata de una investigación en curso y que el magistrado cuenta con las garantías del debido proceso mientras se evalúan las pruebas y declaraciones recolectadas.
