Juicio en Córdoba por parricidio en contexto de abuso

Exmarido de Julieta Prandi pidió prisión domiciliaria
Claudio Contardi, condenado a 19 años por abuso sexual, fue trasladado a la cárcel donde están los rugbiers del caso Báez Sosa. Su defensa solicitó cumplir la pena en su domicilio.
Una mujer de 30 años será juzgada por matar a su padre en Almafuerte. Denuncia que desde niña sufría violencia, explotación y abusos sexuales.
La Cámara Criminal y Correccional de Río Tercero deberá juzgar a Jenifer Raymondo, acusada de homicidio agravado por el vínculo en estado de emoción violenta, por la muerte de su padre, Atilio Raymondo, ocurrida el 2 de enero de este año en la zona rural de Almafuerte, provincia de Córdoba.
Según la Fiscalía de Fuero Múltiple N°2, a cargo de Paula Bruera, el hecho se produjo durante una discusión en la que la acusada apuñaló a su progenitor. Fue su hermano quien encontró al hombre herido y dio aviso a la Policía.
Jenifer no intentó huir y admitió el crimen, asegurando que desde su infancia era víctima de maltratos físicos, explotación laboral y abusos sexuales por parte de su padre. Las pericias psicológicas y psiquiátricas, según el abogado defensor Carlos Pajtman, acreditan un historial de violencia y abuso corroborado por familiares y allegados.
La acusada continuará el proceso en libertad mientras se define la fecha de inicio del juicio, que deberá determinar si el contexto denunciado influyó en su accionar.
