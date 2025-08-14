Juicio en Córdoba por parricidio en contexto de abuso

Una mujer de 30 años será juzgada por matar a su padre en Almafuerte. Denuncia que desde niña sufría violencia, explotación y abusos sexuales.

La Cámara Criminal y Correccional de Río Tercero deberá juzgar a Jenifer Raymondo, acusada de homicidio agravado por el vínculo en estado de emoción violenta, por la muerte de su padre, Atilio Raymondo, ocurrida el 2 de enero de este año en la zona rural de Almafuerte, provincia de Córdoba.

Según la Fiscalía de Fuero Múltiple N°2, a cargo de Paula Bruera, el hecho se produjo durante una discusión en la que la acusada apuñaló a su progenitor. Fue su hermano quien encontró al hombre herido y dio aviso a la Policía.

Jenifer no intentó huir y admitió el crimen, asegurando que desde su infancia era víctima de maltratos físicos, explotación laboral y abusos sexuales por parte de su padre. Las pericias psicológicas y psiquiátricas, según el abogado defensor Carlos Pajtman, acreditan un historial de violencia y abuso corroborado por familiares y allegados.

La acusada continuará el proceso en libertad mientras se define la fecha de inicio del juicio, que deberá determinar si el contexto denunciado influyó en su accionar.

