Inflación de julio fue del 1,9% y alcanzó 36,6% interanual

Caputo arremetió contra la oposición y el Congreso
El ministro de Economía cuestionó la actual conformación legislativa y advirtió sobre el impacto político en la estabilidad económica.
El INDEC informó que el índice de precios al consumidor registró una leve aceleración respecto a junio. Recreación y cultura lideró las subas mensuales.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de julio se ubicó en 1,9%, acumulando un 17,3% en los primeros siete meses del año y 36,6% en los últimos doce meses. El dato representó una suba respecto al 1,6% registrado en junio.
Entre los rubros que más incidieron en el índice se destacaron Recreación y Cultura (+4,8%), impulsado por las vacaciones de invierno, y Transporte y Restaurantes/Hoteles (+2,8%). La división Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 1,9%, en línea con el promedio general. Por el contrario, Prendas de vestir y calzado registró una baja del 0,9%.
La inflación núcleo se ubicó en 1,5%, el nivel más bajo desde enero de 2018. Según el Ministerio de Economía, el dato confirma una tendencia de desaceleración interanual por quince meses consecutivos.
El país alcanzó ventas por USD 1.190 millones y superó a India, China y Estados Unidos. Córdoba concentró el 70% de la producción nacional.
ANSES informó el calendario de pagos para jubilaciones, pensiones y asignaciones correspondiente a este miércoles 13 de agosto, según terminación de DNI y tipo de prestación.
El Tesoro buscará mañana refinanciar $15 billones con una licitación clave, evaluando una baja moderada de tasas para sostener el dólar y evitar tensiones antes de los comicios bonaerenses.
El organismo difundió el cronograma de cobros para este martes, que incluye PNC, AUH, AUE, SUAF y jubilaciones mínimas, según la terminación del DNI.
La Corte de Apelaciones de Nueva York resolverá si mantiene en suspenso la orden que obliga a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF como pago por la expropiación de 2012.
La empresa estatal incrementó nuevamente el valor de las naftas y redujo el diésel. Shell y Axion también ajustaron sus tarifas en la provincia.
El mediocampista de 23 años deja Núñez para sumarse a la Liga MX. River cedió el 50% de su pase y podrá incorporar un refuerzo antes del cierre del mercado.
La exvicepresidenta, condenada a seis años de prisión por fraude en la causa Vialidad, solicitó a la Justicia suspender el decomiso de bienes y cuestionó el cálculo del perjuicio al Estado.
Con un dictamen de mayoría y una nueva regla para destrabar empates, la oposición logró encaminar la designación de autoridades en la comisión que indaga el escándalo cripto que salpica al Gobierno.
El Presidente cenará esta noche con legisladores propios y aliados para definir la estrategia contra los proyectos opositores que buscan aumentar el gasto público, como el incremento de jubilaciones y la extensión de la moratoria previsional.