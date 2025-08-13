Inflación de julio fue del 1,9% y alcanzó 36,6% interanual

El INDEC informó que el índice de precios al consumidor registró una leve aceleración respecto a junio. Recreación y cultura lideró las subas mensuales.

EconomíaHace 1 horaSOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
HOHHTO6CPOYSEQVJQHMTHFIIXU

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de julio se ubicó en 1,9%, acumulando un 17,3% en los primeros siete meses del año y 36,6% en los últimos doce meses. El dato representó una suba respecto al 1,6% registrado en junio.
Entre los rubros que más incidieron en el índice se destacaron Recreación y Cultura (+4,8%), impulsado por las vacaciones de invierno, y Transporte y Restaurantes/Hoteles (+2,8%). La división Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 1,9%, en línea con el promedio general. Por el contrario, Prendas de vestir y calzado registró una baja del 0,9%.
La inflación núcleo se ubicó en 1,5%, el nivel más bajo desde enero de 2018. Según el Ministerio de Economía, el dato confirma una tendencia de desaceleración interanual por quince meses consecutivos.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias