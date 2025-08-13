Inflación de julio fue del 1,9% y alcanzó 36,6% interanual

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de julio se ubicó en 1,9%, acumulando un 17,3% en los primeros siete meses del año y 36,6% en los últimos doce meses. El dato representó una suba respecto al 1,6% registrado en junio.

Entre los rubros que más incidieron en el índice se destacaron Recreación y Cultura (+4,8%), impulsado por las vacaciones de invierno, y Transporte y Restaurantes/Hoteles (+2,8%). La división Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 1,9%, en línea con el promedio general. Por el contrario, Prendas de vestir y calzado registró una baja del 0,9%.

La inflación núcleo se ubicó en 1,5%, el nivel más bajo desde enero de 2018. Según el Ministerio de Economía, el dato confirma una tendencia de desaceleración interanual por quince meses consecutivos.