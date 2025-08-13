Primera imagen de Claudio Contardi detenido tras la condena

Claudio Contardi, exmarido de la modelo y conductora Julieta Prandi, fue condenado este miércoles a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado, delito que provocó un grave daño psicológico a la víctima. El fallo fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana, integrado por los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar.

Tras escuchar el veredicto en los tribunales de Campana, Contardi fue esposado y trasladado inicialmente a la DDI local. Horas más tarde, se dispuso su reubicación en la comisaría 5ª de Escobar, donde permanecerá hasta que haya cupo en el Servicio Penitenciario Bonaerense.

La condena se dictó luego de un juicio en el que se presentaron múltiples pruebas, testimonios y peritajes. Prandi no estuvo presente en la audiencia final, pero al conocer el fallo expresó que “hoy empieza una nueva etapa de mi vida” y remarcó que la sentencia marca un antes y un después en su historia personal.

Pocos minutos después de la lectura del fallo, Contardi desvinculó a su abogado Claudio Nitzcamer y designó a Fernando Sicilia como nuevo defensor. El letrado anunció que evaluará pedir un habeas corpus y buscar una medida de coerción menos gravosa, argumentando que su cliente estuvo en un “estado de indefensión” durante el proceso.