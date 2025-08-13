Virginia Gallardo evaluó propuesta para ser diputada por LLA

A 100 años del nacimiento de Carlitos Balá
El humorista que marcó la infancia de millones cumpliría hoy un siglo. Su historia, sus frases y el recuerdo del “gestito de idea” siguen vivos en la memoria popular.
La modelo y panelista recibió el ofrecimiento del candidato a gobernador de Corrientes, Lisandro Almirón, para integrar una lista de La Libertad Avanza.EspectáculosHace 6 horasSOFIA ZANOTTI
Virginia Gallardo, reconocida modelo, actriz y panelista de televisión, fue tentada para postularse como diputada por La Libertad Avanza (LLA) en Corrientes. El ofrecimiento fue confirmado por Lisandro Almirón, candidato a gobernador de la provincia por el oficialismo nacional.
“Viene haciendo un trabajo importante en materia de comunicación, en Neura junto a Fantino. No solamente tiene visibilidad, sino que además ha defendido en varias oportunidades al Gobierno con argumentos sólidos”, expresó Almirón en declaraciones radiales.
El dirigente señaló que Gallardo es una de las figuras con las que mantiene conversaciones para fortalecer su espacio político. “Son muchos los que van a ir engrosando el espacio que venimos construyendo en Corrientes. Hay otras alternativas, pero estamos en etapa de diálogo”, agregó.
Gallardo mantiene un vínculo con Javier Milei desde antes de su llegada a la presidencia, ya que tomó clases de economía con él. En 2019 protagonizó un recordado cruce con Axel Kicillof durante una emisión del programa “Polémica en el Bar”.
La empresa estatal incrementó nuevamente el valor de las naftas y redujo el diésel. Shell y Axion también ajustaron sus tarifas en la provincia.
El mediocampista de 23 años deja Núñez para sumarse a la Liga MX. River cedió el 50% de su pase y podrá incorporar un refuerzo antes del cierre del mercado.
La exvicepresidenta, condenada a seis años de prisión por fraude en la causa Vialidad, solicitó a la Justicia suspender el decomiso de bienes y cuestionó el cálculo del perjuicio al Estado.
Con un dictamen de mayoría y una nueva regla para destrabar empates, la oposición logró encaminar la designación de autoridades en la comisión que indaga el escándalo cripto que salpica al Gobierno.
El Presidente cenará esta noche con legisladores propios y aliados para definir la estrategia contra los proyectos opositores que buscan aumentar el gasto público, como el incremento de jubilaciones y la extensión de la moratoria previsional.