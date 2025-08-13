Virginia Gallardo evaluó propuesta para ser diputada por LLA

Virginia Gallardo, reconocida modelo, actriz y panelista de televisión, fue tentada para postularse como diputada por La Libertad Avanza (LLA) en Corrientes. El ofrecimiento fue confirmado por Lisandro Almirón, candidato a gobernador de la provincia por el oficialismo nacional.

“Viene haciendo un trabajo importante en materia de comunicación, en Neura junto a Fantino. No solamente tiene visibilidad, sino que además ha defendido en varias oportunidades al Gobierno con argumentos sólidos”, expresó Almirón en declaraciones radiales.

El dirigente señaló que Gallardo es una de las figuras con las que mantiene conversaciones para fortalecer su espacio político. “Son muchos los que van a ir engrosando el espacio que venimos construyendo en Corrientes. Hay otras alternativas, pero estamos en etapa de diálogo”, agregó.

Gallardo mantiene un vínculo con Javier Milei desde antes de su llegada a la presidencia, ya que tomó clases de economía con él. En 2019 protagonizó un recordado cruce con Axel Kicillof durante una emisión del programa “Polémica en el Bar”.