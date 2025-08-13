Claudio Contardi condenado a 19 años por abuso a Julieta Prandi

El empresario Claudio Contardi, expareja de la actriz y conductora Julieta Prandi, fue condenado este miércoles a 19 años de prisión por abuso sexual. La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana, que también dispuso su detención inmediata.

La fiscalía había solicitado 20 años de prisión por “abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima”, mientras que la querella reclamó 50 años. El tribunal rechazó los planteos de nulidad y dictó la condena tras un juicio que duró varios meses.

Según la investigación, los abusos ocurrieron entre 2015 y 2018 en la vivienda que compartían en el barrio privado “Septiembre” de Escobar, en un contexto de violencia física, psicológica y simbólica. La causa se inició en 2021, dos años después de la separación, cuando Prandi radicó la denuncia en la UFI N°4 de Escobar.

Durante el juicio, se acreditó que Contardi ejerció amenazas, control y aislamiento sobre Prandi, además de violencia sexual reiterada. El fiscal y la querella remarcaron el impacto de los hechos en la salud psicofísica de la víctima y en los hijos que tienen en común.