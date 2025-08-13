Toto y Christopher Cross se presentarán en Buenos Aires en diciembre

Toto volverá a la Argentina el próximo 13 de diciembre para presentarse en el Campo Argentino de Polo, con la producción de Fenix Entertainment. El espectáculo contará con la participación especial de Christopher Cross, quien repasará sus mayores éxitos antes de la actuación principal.



El grupo californiano, creador de clásicos como “Africa”, “Rosanna” y “Hold The Line”, regresa tras su show de noviembre pasado. La preventa exclusiva para clientes Santander Visa comenzará el jueves 14 de agosto a las 10:00, por 48 horas o hasta agotar stock. La venta general se habilitará luego a través de www.entradauno.com.

En los últimos años, Toto ha sumado hitos en ventas y reproducciones. “Africa” obtuvo certificado de diamante en Estados Unidos, superando los 10,5 millones de copias, y más de 2.000 millones de reproducciones en Spotify. “Hold The Line” alcanzó el triple platino y los mil millones de escuchas en la misma plataforma, mientras que “Rosanna” logró doble platino.

La actual formación incluye a Steve Lukather, Joseph Williams, Greg Phillinganes, Shannon Forrest, John Pierce, Warren Ham y Dennis Atlas. Por su parte, Christopher Cross llegará acompañado por su banda, con la que interpretará temas como “Sailing” y “Ride Like The Wind”.