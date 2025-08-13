Diputados exigen informes por controles a laboratorios de fentanilo

La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados debate este miércoles un dictamen unificado para solicitar al Poder Ejecutivo información sobre los controles realizados a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, señalados en la investigación por la producción de fentanilo contaminado.

El presidente de la comisión, Pablo Yedlin, confirmó que existe consenso entre cinco iniciativas presentadas por legisladores de Unión por la Patria, el PRO, Democracia para Siempre y el socialismo, que serán reunidas en un solo pedido formal de informes.

El encuentro tiene lugar un día después de que diputados del PRO se reunieran con familiares de víctimas presuntamente fallecidas por el uso de esta droga adulterada, caso que investiga el juez Ernesto Krepaj. Hasta el momento, las muertes atribuidas al fentanilo contaminado ascienden a 96, aunque se teme que el número aumente.

La reunión será breve, dado que a las 10.30 está previsto un plenario conjunto con la Comisión de Presupuesto para tratar un proyecto sobre detección temprana del Alzheimer.