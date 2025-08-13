Bullrich apunta a funcionarios por muertes con fentanilo

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, afirmó que es necesario determinar “qué funcionarios” son responsables de que el fentanilo haya causado la muerte de casi cien personas en el país.

En declaraciones a La Nación+, Bullrich señaló que “hay responsabilidades que las determinará la Justicia” y que es preciso investigar el rol de los organismos de control en el ingreso y circulación de la sustancia.

La funcionaria comparó el caso con el desvío de efedrina ocurrido años atrás, cuando la cantidad importada se multiplicó sin que se detectara a tiempo. “Con el fentanilo hay una cadena de custodia que ha fracasado totalmente”, advirtió.

Bullrich sostuvo que el país atraviesa un momento de preocupación por la presencia de fentanilo contaminado con bacterias, y remarcó que “la rigurosidad en los controles es fundamental para evitar que esta sustancia ingrese a la Argentina”.