Bullrich apunta a funcionarios por muertes con fentanilo

Causa Vialidad: venció el plazo para pagar el decomiso
Cristina Kirchner y otros ocho condenados no abonaron los 537 millones de dólares fijados por el Tribunal Oral Federal 2. Comenzará la ejecución de bienes y dinero embargado.
La ministra de Seguridad cuestionó la cadena de custodia y pidió identificar a los responsables del ingreso y distribución del opioide que provocó casi cien muertes.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, afirmó que es necesario determinar “qué funcionarios” son responsables de que el fentanilo haya causado la muerte de casi cien personas en el país.
En declaraciones a La Nación+, Bullrich señaló que “hay responsabilidades que las determinará la Justicia” y que es preciso investigar el rol de los organismos de control en el ingreso y circulación de la sustancia.
La funcionaria comparó el caso con el desvío de efedrina ocurrido años atrás, cuando la cantidad importada se multiplicó sin que se detectara a tiempo. “Con el fentanilo hay una cadena de custodia que ha fracasado totalmente”, advirtió.
Bullrich sostuvo que el país atraviesa un momento de preocupación por la presencia de fentanilo contaminado con bacterias, y remarcó que “la rigurosidad en los controles es fundamental para evitar que esta sustancia ingrese a la Argentina”.
La Comisión de Salud de la Cámara baja unificará cinco proyectos para pedir al Gobierno detalles sobre la supervisión a HLB Pharma y Ramallo, vinculados al caso de fentanilo contaminado.
La expresidenta solicitó suspender la ejecución ordenada en la “Causa Vialidad” y defendió la legitimidad de su patrimonio, a horas de que venza el plazo para el pago de US$530 millones.
Desde 1987, el Partido Justicialista domina el proceso de designación de jueces en la provincia, con mayorías clave en todos los organismos involucrados.
El Presidente reunió a legisladores de LLA y del PRO en Olivos para asegurar los votos que sostengan sus vetos a las leyes de jubilaciones y discapacidad.
El Presidente cenará esta noche con legisladores propios y aliados para definir la estrategia contra los proyectos opositores que buscan aumentar el gasto público, como el incremento de jubilaciones y la extensión de la moratoria previsional.
El municipio solicitó revertir el cierre de una dependencia con 75 efectivos que patrullaba todo el partido desde 2016.
La empresa estatal incrementó nuevamente el valor de las naftas y redujo el diésel. Shell y Axion también ajustaron sus tarifas en la provincia.
La histórica institución de Villa Cañás prepara una agenda de eventos, talleres y una cena especial para conmemorar su aniversario, convocando a exalumnos y la comunidad a participar.
El mediocampista de 23 años deja Núñez para sumarse a la Liga MX. River cedió el 50% de su pase y podrá incorporar un refuerzo antes del cierre del mercado.
La Justicia investiga el homicidio de Agustín de la Encina Cappelletti, ocurrido en enero en la Unidad Nº11. Los tres imputados seguirán detenidos con prisión preventiva.