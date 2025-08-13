Científicos del CONICET desarrollan terapia experimental contra el glioblastoma

Especialistas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) lograron frenar el desarrollo del glioblastoma, el tumor cerebral primario maligno más frecuente en adultos, mediante una terapia experimental que mejora la respuesta a la quimioterapia y la radioterapia.

El glioblastoma se caracteriza por su agresividad y resistencia a los tratamientos convencionales, con una mediana de supervivencia de apenas nueve meses y una tasa de supervivencia a cinco años del 7 %. El equipo liderado por Marianela Candolfi, investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones Biomédicas (INBIOMED, CONICET-UBA), identificó a la proteína Foxp3 como un blanco terapéutico clave.

Según Candolfi, Foxp3 favorece la migración e invasión de las células tumorales y estimula el crecimiento de vasos sanguíneos que alimentan al tumor. Para bloquearla, se utilizó un péptido denominado P60, desarrollado en la Universidad de Navarra (España), que atraviesa la membrana celular e inhibe la acción de la proteína.

En pruebas in vitro y en modelos preclínicos, el tratamiento con P60 potenció los efectos de la quimioterapia y la radioterapia, además de reducir directamente la viabilidad y migración de las células tumorales. Los ensayos incluyeron cultivos derivados de biopsias de pacientes con glioblastoma, aportados por el Instituto FLENI.

Los resultados, publicados en la revista Life Sciences, abren la posibilidad de futuros ensayos clínicos, aunque los investigadores señalan que aún se requieren estudios adicionales para confirmar la seguridad y eficacia de la estrategia en humanos.