Científicos del CONICET desarrollan terapia experimental contra el glioblastoma

Confirman 96 muertes por fentanilo contaminado en Argentina
La cifra de víctimas podría aumentar mientras avanza la investigación judicial. Se incautaron más de 100 mil ampollas adulteradas en todo el país.
Especialistas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) lograron frenar el desarrollo del glioblastoma, el tumor cerebral primario maligno más frecuente en adultos, mediante una terapia experimental que mejora la respuesta a la quimioterapia y la radioterapia.
El glioblastoma se caracteriza por su agresividad y resistencia a los tratamientos convencionales, con una mediana de supervivencia de apenas nueve meses y una tasa de supervivencia a cinco años del 7 %. El equipo liderado por Marianela Candolfi, investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones Biomédicas (INBIOMED, CONICET-UBA), identificó a la proteína Foxp3 como un blanco terapéutico clave.
Según Candolfi, Foxp3 favorece la migración e invasión de las células tumorales y estimula el crecimiento de vasos sanguíneos que alimentan al tumor. Para bloquearla, se utilizó un péptido denominado P60, desarrollado en la Universidad de Navarra (España), que atraviesa la membrana celular e inhibe la acción de la proteína.
En pruebas in vitro y en modelos preclínicos, el tratamiento con P60 potenció los efectos de la quimioterapia y la radioterapia, además de reducir directamente la viabilidad y migración de las células tumorales. Los ensayos incluyeron cultivos derivados de biopsias de pacientes con glioblastoma, aportados por el Instituto FLENI.
Los resultados, publicados en la revista Life Sciences, abren la posibilidad de futuros ensayos clínicos, aunque los investigadores señalan que aún se requieren estudios adicionales para confirmar la seguridad y eficacia de la estrategia en humanos.
Bomberos Voluntarios de Firmat adquirieron un vehículo Renault 210 4x4 para reforzar la respuesta ante incendios forestales y emergencias. La inversión supera los 75 millones de pesos.
La Justicia investiga el homicidio de Agustín de la Encina Cappelletti, ocurrido en enero en la Unidad Nº11. Los tres imputados seguirán detenidos con prisión preventiva.
Un interno que regresaba de una salida transitoria fue sorprendido con marihuana escondida bajo las plantillas de su calzado. Intervino la Policía de Investigaciones.
El organismo ordenó el retiro del producto “Wondercow” en todo el país por carecer de autorización y registros de ingreso.
Un joven fue acusado de desobediencia judicial, daño agravado y cohecho pasivo tras quitarse y destruir el dispositivo de seguimiento que tenía colocado.
El municipio solicitó revertir el cierre de una dependencia con 75 efectivos que patrullaba todo el partido desde 2016.
La empresa estatal incrementó nuevamente el valor de las naftas y redujo el diésel. Shell y Axion también ajustaron sus tarifas en la provincia.
La histórica institución de Villa Cañás prepara una agenda de eventos, talleres y una cena especial para conmemorar su aniversario, convocando a exalumnos y la comunidad a participar.
El mediocampista de 23 años deja Núñez para sumarse a la Liga MX. River cedió el 50% de su pase y podrá incorporar un refuerzo antes del cierre del mercado.
