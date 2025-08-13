Pagos ANSES del 13 de agosto: quiénes cobran hoy

Argentina lidera exportaciones mundiales de maní tras baja de retenciones
El país alcanzó ventas por USD 1.190 millones y superó a India, China y Estados Unidos. Córdoba concentró el 70% de la producción nacional.
ANSES informó el calendario de pagos para jubilaciones, pensiones y asignaciones correspondiente a este miércoles 13 de agosto, según terminación de DNI y tipo de prestación.EconomíaHace 3 horasSOFIA ZANOTTI
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó las prestaciones que se abonan este miércoles 13 de agosto de 2025. Los pagos alcanzan a jubilaciones, pensiones y diferentes asignaciones familiares y universales, de acuerdo con la terminación del número de documento.
En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC), hoy cobran los beneficiarios con DNI terminados en 6 y 7.
Para las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, el turno de cobro corresponde a los DNI finalizados en 3.
En la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, perciben el pago quienes tengan DNI terminados en 3. La misma fecha aplica para beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
La Asignación Universal por Embarazo (AUE) se abona hoy a quienes poseen DNI finalizados en 2.
En cuanto a la Asignación por Prenatal y Maternidad, es el turno de los DNI terminados en 4 y 5.
Las Asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento, así como las asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas, se pagan a todas las terminaciones de DNI hasta el 10 de septiembre.
El Tesoro buscará mañana refinanciar $15 billones con una licitación clave, evaluando una baja moderada de tasas para sostener el dólar y evitar tensiones antes de los comicios bonaerenses.
El organismo difundió el cronograma de cobros para este martes, que incluye PNC, AUH, AUE, SUAF y jubilaciones mínimas, según la terminación del DNI.
La Corte de Apelaciones de Nueva York resolverá si mantiene en suspenso la orden que obliga a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF como pago por la expropiación de 2012.
La Secretaría de Energía fijó nuevos valores mínimos para bioetanol y biodiesel, lo que podría impactar en el precio de las naftas.
Verduras, carnes y frutas lideraron los aumentos en la primera semana del mes, con subas de hasta el 5%. Consultoras advierten que el impacto del tipo de cambio fue acotado.
El municipio solicitó revertir el cierre de una dependencia con 75 efectivos que patrullaba todo el partido desde 2016.
La empresa estatal incrementó nuevamente el valor de las naftas y redujo el diésel. Shell y Axion también ajustaron sus tarifas en la provincia.
La histórica institución de Villa Cañás prepara una agenda de eventos, talleres y una cena especial para conmemorar su aniversario, convocando a exalumnos y la comunidad a participar.
El mediocampista de 23 años deja Núñez para sumarse a la Liga MX. River cedió el 50% de su pase y podrá incorporar un refuerzo antes del cierre del mercado.
La Justicia investiga el homicidio de Agustín de la Encina Cappelletti, ocurrido en enero en la Unidad Nº11. Los tres imputados seguirán detenidos con prisión preventiva.