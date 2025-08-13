Pagos ANSES del 13 de agosto: quiénes cobran hoy

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó las prestaciones que se abonan este miércoles 13 de agosto de 2025. Los pagos alcanzan a jubilaciones, pensiones y diferentes asignaciones familiares y universales, de acuerdo con la terminación del número de documento.

En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC), hoy cobran los beneficiarios con DNI terminados en 6 y 7.

Para las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, el turno de cobro corresponde a los DNI finalizados en 3.

En la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, perciben el pago quienes tengan DNI terminados en 3. La misma fecha aplica para beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

La Asignación Universal por Embarazo (AUE) se abona hoy a quienes poseen DNI finalizados en 2.

En cuanto a la Asignación por Prenatal y Maternidad, es el turno de los DNI terminados en 4 y 5.

Las Asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento, así como las asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas, se pagan a todas las terminaciones de DNI hasta el 10 de septiembre.