Milei cenó con diputados aliados para blindar vetos en Diputados

El presidente Javier Milei encabezó este martes por la noche una cena en la Quinta de Olivos junto a diputados de La Libertad Avanza y de bloques aliados, con el objetivo de consolidar los apoyos necesarios para sostener sus vetos a la ley de aumento de jubilaciones y a la de emergencia en discapacidad.

El oficialismo busca alcanzar los 86 votos que requiere en la Cámara de Diputados para evitar que las impugnaciones presidenciales sean revertidas. Actualmente cuenta con 74 voluntades entre su bloque y el PRO, por lo que necesita negociar con legisladores que responden a gobernadores dialoguistas y a monobloques.

En la reunión, que comenzó a las 20:00, participaron referentes como Cristian Ritondo, Diego Santilli, Sabrina Ajmechet, Alejandro Finocchiaro, Silvana Giudici, Luciano Laspina y Daiana Fernández Molero, además del radical neuquino Pablo Cervi, de la Liga del Interior. Según fuentes presentes, también se debatió la estrategia frente a los proyectos de los gobernadores para coparticipar los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles, así como la reactivación de la comisión investigadora del caso $LIBRA.