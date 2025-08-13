Milei cenó con diputados aliados para blindar vetos en Diputados

Causa Vialidad: venció el plazo para pagar el decomiso
Cristina Kirchner y otros ocho condenados no abonaron los 537 millones de dólares fijados por el Tribunal Oral Federal 2. Comenzará la ejecución de bienes y dinero embargado.
El Presidente reunió a legisladores de LLA y del PRO en Olivos para asegurar los votos que sostengan sus vetos a las leyes de jubilaciones y discapacidad.Política Hace 3 horasSOFIA ZANOTTI
El presidente Javier Milei encabezó este martes por la noche una cena en la Quinta de Olivos junto a diputados de La Libertad Avanza y de bloques aliados, con el objetivo de consolidar los apoyos necesarios para sostener sus vetos a la ley de aumento de jubilaciones y a la de emergencia en discapacidad.
El oficialismo busca alcanzar los 86 votos que requiere en la Cámara de Diputados para evitar que las impugnaciones presidenciales sean revertidas. Actualmente cuenta con 74 voluntades entre su bloque y el PRO, por lo que necesita negociar con legisladores que responden a gobernadores dialoguistas y a monobloques.
En la reunión, que comenzó a las 20:00, participaron referentes como Cristian Ritondo, Diego Santilli, Sabrina Ajmechet, Alejandro Finocchiaro, Silvana Giudici, Luciano Laspina y Daiana Fernández Molero, además del radical neuquino Pablo Cervi, de la Liga del Interior. Según fuentes presentes, también se debatió la estrategia frente a los proyectos de los gobernadores para coparticipar los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles, así como la reactivación de la comisión investigadora del caso $LIBRA.
Cristina Kirchner y otros ocho condenados no abonaron los 537 millones de dólares fijados por el Tribunal Oral Federal 2. Comenzará la ejecución de bienes y dinero embargado.
La Comisión de Salud de la Cámara baja unificará cinco proyectos para pedir al Gobierno detalles sobre la supervisión a HLB Pharma y Ramallo, vinculados al caso de fentanilo contaminado.
La expresidenta solicitó suspender la ejecución ordenada en la “Causa Vialidad” y defendió la legitimidad de su patrimonio, a horas de que venza el plazo para el pago de US$530 millones.
La ministra de Seguridad cuestionó la cadena de custodia y pidió identificar a los responsables del ingreso y distribución del opioide que provocó casi cien muertes.
Desde 1987, el Partido Justicialista domina el proceso de designación de jueces en la provincia, con mayorías clave en todos los organismos involucrados.
El Presidente cenará esta noche con legisladores propios y aliados para definir la estrategia contra los proyectos opositores que buscan aumentar el gasto público, como el incremento de jubilaciones y la extensión de la moratoria previsional.
El municipio solicitó revertir el cierre de una dependencia con 75 efectivos que patrullaba todo el partido desde 2016.
La empresa estatal incrementó nuevamente el valor de las naftas y redujo el diésel. Shell y Axion también ajustaron sus tarifas en la provincia.
La histórica institución de Villa Cañás prepara una agenda de eventos, talleres y una cena especial para conmemorar su aniversario, convocando a exalumnos y la comunidad a participar.
El mediocampista de 23 años deja Núñez para sumarse a la Liga MX. River cedió el 50% de su pase y podrá incorporar un refuerzo antes del cierre del mercado.
La Justicia investiga el homicidio de Agustín de la Encina Cappelletti, ocurrido en enero en la Unidad Nº11. Los tres imputados seguirán detenidos con prisión preventiva.