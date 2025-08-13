Detienen a una pareja por microtráfico en Venado Tuerto

Intentó ingresar droga a Coronda oculta en sus zapatillas
Un interno que regresaba de una salida transitoria fue sorprendido con marihuana escondida bajo las plantillas de su calzado. El hecho ocurrió en la Unidad Penitenciaria N.º 1.
El operativo de la PDI se originó tras una denuncia del intendente Leonel Chiarella y permitió secuestrar drogas, armas y dinero en efectivo.Policiales Hace 3 horasSOFIA ZANOTTI
Este martes 12 de agosto, la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) de la Región 3 Distrito Venado Tuerto, con apoyo del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional VIII, llevó adelante un operativo en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737.
La investigación comenzó a partir de denuncias del intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, quien aportó material probatorio clave, incluyendo imágenes y videos del Centro de Monitoreo Municipal. La causa fue derivada por la Unidad de Microtráfico del MPA Rosario, a cargo del Dr. Franco Carbone, al fiscal Iván Raposo, quien coordinó las tareas.
Las pesquisas se enfocaron en una pareja identificada como E. N. D. V. y N. C. P., documentándose a través de seguimientos, filmaciones y fotografías presuntas maniobras de venta de estupefacientes en distintos puntos de la ciudad, incluyendo la Plaza de los Inmigrantes, situada a una cuadra de una escuela.
Con una orden de la jueza Paula Borrello, se allanó una vivienda en calle Dimmer al 300. El procedimiento finalizó con la detención de los dos investigados y el secuestro de 309,5 gramos de marihuana, 61,4 gramos de cocaína, 3 teléfonos celulares, 44 cartuchos calibre 9 mm, 3 cartuchos calibre .357, una balanza de precisión, elementos de corte y fraccionamiento, cuatro fertilizantes para plantas, $810.350 en efectivo, un automóvil Renault Clio y una motocicleta Gilera Smash 110 cc.
