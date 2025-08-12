Un interno que regresaba de una salida transitoria fue sorprendido con marihuana escondida bajo las plantillas de su calzado. Intervino la Policía de Investigaciones.
Tres agentes penitenciarios presos por el crimen de un interno en Piñero
La Justicia investiga el homicidio de Agustín de la Encina Cappelletti, ocurrido en enero en la Unidad Nº11. Los tres imputados seguirán detenidos con prisión preventiva.SociedadHace 1 horaSOFIA ZANOTTI
Tres agentes penitenciarios quedaron detenidos con prisión preventiva acusados del homicidio de Agustín de la Encina Cappelletti, un interno de la Unidad Penitenciaria Nº11 de Piñero que murió el 13 de enero de 2025 tras ser atacado dentro de su celda.
La medida fue dispuesta por el juez de Primera Instancia Fernando Sosa, luego de que la fiscal María de los Ángeles Granato ratificara las imputaciones contra Julián A., Gustavo R. y Hernán P. por homicidio calificado por abuso funcional, al tratarse de miembros del Servicio Penitenciario provincial.
Según la investigación, dos internos no identificados agredieron inicialmente a Cappelletti. Julián A. dio aviso al jefe de seguridad, Hernán P., quien ordenó a Gustavo R. abrir las puertas de seguridad. Esto permitió el ingreso de otros reclusos al patio y luego a la celda, donde golpearon y atacaron con armas blancas a la víctima.
La Fiscalía sostiene que los tres agentes, en su rol de celadores del Pabellón Nº6, facilitaron el acceso de un grupo de internos al lugar donde se encontraba Cappelletti. El preso fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde falleció horas después por las heridas.
Inicialmente, sólo Julián A. y Gustavo R. permanecían detenidos, pero en la última audiencia Hernán P., que estaba en libertad bajo condiciones, también fue arrestado.
ANMAT prohíbe suplemento alimenticio por importación ilegal
El organismo ordenó el retiro del producto “Wondercow” en todo el país por carecer de autorización y registros de ingreso.
Un joven fue acusado de desobediencia judicial, daño agravado y cohecho pasivo tras quitarse y destruir el dispositivo de seguimiento que tenía colocado.
Ya son 31 los acusados, entre presos y cómplices externos, por estafas simulando ser de organismos estatales.
Una niña, un monaguillo, el sacerdote y varios fieles resultaron afectados por monóxido de carbono durante una celebración religiosa en la capilla Nuestra Señora de Lourdes.
Jóvenes argentinos alertan sobre el impacto de las redes sociales
Un estudio revela que casi la mitad se siente abrumada por el uso de plataformas digitales, con efectos en la autoestima, el sueño y la salud mental.
Pullaro apunta a Milei por las rutas: “No hay Estado, hay abandono”
El gobernador de Santa Fe criticó con dureza al Gobierno nacional por el deterioro de las rutas. Exige obras o la transferencia de la administración a la provincia.
El “Halcón” y el “Malevo” se enfrentan esta noche en Florencio Varela por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. El partido será transmitido por ESPN Premium.
El empate ante Racing extendió la peor racha de la historia del club, que arrastra problemas deportivos e institucionales bajo la conducción de Juan Román Riquelme.
Goyechea exige a la Provincia obras viales y advierte sobre riesgos
El presidente comunal de María Teresa envió una carta documento a Vialidad Provincial reclamando mejoras urgentes en accesos a la Ruta 14. Sostiene que la falta de respuesta oficial pone en riesgo la seguridad de la población.
Un informe privado revela amplias variaciones en las cuotas iniciales de créditos hipotecarios a 20 años, según la entidad bancaria elegida.