Tres agentes penitenciarios presos por el crimen de un interno en Piñero

Tres agentes penitenciarios quedaron detenidos con prisión preventiva acusados del homicidio de Agustín de la Encina Cappelletti, un interno de la Unidad Penitenciaria Nº11 de Piñero que murió el 13 de enero de 2025 tras ser atacado dentro de su celda.

La medida fue dispuesta por el juez de Primera Instancia Fernando Sosa, luego de que la fiscal María de los Ángeles Granato ratificara las imputaciones contra Julián A., Gustavo R. y Hernán P. por homicidio calificado por abuso funcional, al tratarse de miembros del Servicio Penitenciario provincial.

Según la investigación, dos internos no identificados agredieron inicialmente a Cappelletti. Julián A. dio aviso al jefe de seguridad, Hernán P., quien ordenó a Gustavo R. abrir las puertas de seguridad. Esto permitió el ingreso de otros reclusos al patio y luego a la celda, donde golpearon y atacaron con armas blancas a la víctima.

La Fiscalía sostiene que los tres agentes, en su rol de celadores del Pabellón Nº6, facilitaron el acceso de un grupo de internos al lugar donde se encontraba Cappelletti. El preso fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde falleció horas después por las heridas.

Inicialmente, sólo Julián A. y Gustavo R. permanecían detenidos, pero en la última audiencia Hernán P., que estaba en libertad bajo condiciones, también fue arrestado.