Gobernadores insisten con ATN y Combustibles en el Congreso

Cristina Kirchner busca protagonismo en la campaña bonaerense
El PJ definió como prioridad difundir en toda la provincia los mensajes de la ex presidenta, con miras a las elecciones de septiembre y octubre.
Pese al rechazo de la Casa Rosada, la oposición avanza con los proyectos que modifican el reparto de ATN y del Impuesto a los Combustibles. El oficialismo prevé un nuevo revés legislativo.
Los gobernadores mantienen su postura en torno a los proyectos que impulsan la transferencia directa de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y de parte del Impuesto a los Combustibles Líquidos a las provincias. Pese al rechazo del Gobierno nacional, aseguran que no habrá retrocesos en la estrategia acordada.
La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados reabrirá mañana a las 10:30 para debatir uno de los textos respaldados por la totalidad de los mandatarios provinciales. Desde la oposición estiman que el dictamen será un trámite, ya que cuentan con mayoría en la comisión y en el recinto.
El oficialismo, que reconoce que afronta una derrota casi segura, anticipa que recurrirá al veto presidencial. En ese caso, el Poder Ejecutivo tendrá 10 días hábiles desde la recepción del proyecto para definir su rechazo formal.
Entre los legisladores opositores surgieron matices sobre la distribución de fondos de Vialidad Nacional, aunque el núcleo de apoyo a las iniciativas se mantiene. La estrategia de los bloques es reunir varios temas en un mismo temario para el 20 de agosto, cuando se prevé llevarlos al recinto y consolidar una nueva victoria legislativa.
La Justicia allanó una clínica cordobesa y secuestró historias clínicas ante la sospecha de más víctimas por el lote adulterado de HLB Pharma. El caso ya registra 76 fallecidos en el país.
El municipio solicitó revertir el cierre de una dependencia con 75 efectivos que patrullaba todo el partido desde 2016.
Marlene Spessio pidió al presidente que retire una imagen de su hijo menor de edad y advirtió que “la libertad de expresión tiene un límite”.
La Libertad Avanza enfrenta un escenario incierto en las elecciones provinciales de Corrientes y Buenos Aires, que podrían influir en el clima político previo a los comicios nacionales de octubre.
La Justicia federal dispuso el secuestro de bienes por más de USD 54 millones al empresario condenado por la “Ruta del Dinero K”. La medida alcanza a propiedades, vehículos, cuentas en el exterior y activos de sus empresas.
El gobernador de Santa Fe criticó con dureza al Gobierno nacional por el deterioro de las rutas. Exige obras o la transferencia de la administración a la provincia.
El “Halcón” y el “Malevo” se enfrentan esta noche en Florencio Varela por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. El partido será transmitido por ESPN Premium.
El empate ante Racing extendió la peor racha de la historia del club, que arrastra problemas deportivos e institucionales bajo la conducción de Juan Román Riquelme.
El presidente comunal de María Teresa envió una carta documento a Vialidad Provincial reclamando mejoras urgentes en accesos a la Ruta 14. Sostiene que la falta de respuesta oficial pone en riesgo la seguridad de la población.
Un informe privado revela amplias variaciones en las cuotas iniciales de créditos hipotecarios a 20 años, según la entidad bancaria elegida.