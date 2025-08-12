Gobernadores insisten con ATN y Combustibles en el Congreso

Los gobernadores mantienen su postura en torno a los proyectos que impulsan la transferencia directa de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y de parte del Impuesto a los Combustibles Líquidos a las provincias. Pese al rechazo del Gobierno nacional, aseguran que no habrá retrocesos en la estrategia acordada.



La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados reabrirá mañana a las 10:30 para debatir uno de los textos respaldados por la totalidad de los mandatarios provinciales. Desde la oposición estiman que el dictamen será un trámite, ya que cuentan con mayoría en la comisión y en el recinto.

El oficialismo, que reconoce que afronta una derrota casi segura, anticipa que recurrirá al veto presidencial. En ese caso, el Poder Ejecutivo tendrá 10 días hábiles desde la recepción del proyecto para definir su rechazo formal.

Entre los legisladores opositores surgieron matices sobre la distribución de fondos de Vialidad Nacional, aunque el núcleo de apoyo a las iniciativas se mantiene. La estrategia de los bloques es reunir varios temas en un mismo temario para el 20 de agosto, cuando se prevé llevarlos al recinto y consolidar una nueva victoria legislativa.