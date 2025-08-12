Cristina Kirchner busca protagonismo en la campaña bonaerense

El PJ definió como prioridad difundir en toda la provincia los mensajes de la ex presidenta, con miras a las elecciones de septiembre y octubre.

SOFIA ZANOTTI
El Partido Justicialista Nacional fue sede ayer de una reunión de trabajo que convocó a partidos, organizaciones sociales y sindicatos del frente Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de definir la estrategia de campaña para las elecciones del 7 de septiembre y 26 de octubre.

El encuentro, realizado en la sede de Matheu, resolvió como línea central llevar a todo el territorio bonaerense la síntesis de los mensajes de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien en sus últimas intervenciones públicas cuestionó las consecuencias sociales y económicas de las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei.

Los participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer la acción conjunta para “concientizar a la población sobre la importancia de ir a votar” y alcanzar una mayoría legislativa que permita “frenar los embates” del Gobierno y “recuperar derechos”.

Fuentes partidarias señalaron que Cristina mantiene un rol activo en la estrategia electoral y buscará estar presente en actos clave para reforzar la unidad del espacio político.

