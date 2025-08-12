Club Vélez Sarsfield celebró sus 80 años

Miguel Torres celebró el Día de las Infancias con gran participación
Vecinos, familias y niños compartieron una tarde de juegos, música y actividades especiales en la plaza local.
La institución de Barrio Norte en Elortondo conmemoró su historia y proyecta nuevos desafíos.
Este lunes, el Club Vélez Sarsfield celebró su 80° aniversario, reafirmando su papel central en la vida social y deportiva de Elortondo. Reconocido como el club de Barrio Norte, ha sido escenario de competencias, eventos y actividades que dejaron huella en distintas generaciones.
A lo largo de ocho décadas, la institución ha construido un legado basado en el trabajo comunitario, el compromiso dirigencial y la pasión de sus socios. El festejo se convirtió en una oportunidad para repasar su historia y renovar el compromiso de seguir creciendo, fortaleciendo su lugar como punto de encuentro para la comunidad.
El Paseo Saludable incorpora nuevas atracciones para grandes y chicos, manteniendo como símbolo al histórico monito que marcó generaciones en la comunidad.
Es el tercer hallazgo en tres meses entre el sur santafesino y el norte bonaerense. La Justicia investiga si se trata de una “narcoavioneta”
La compañía La Marrupeña, dirigida por Ernesto Sunde, realizó una gira por Portugal con representantes de Santa Isabel, Chapuy, Cafferata y General Villegas, difundiendo la cultura argentina en prestigiosos festivales.
Los chicos compartieron un desayuno especial y participaron de actividades educativas y recreativas en el Servicio Pedagógico.
Avanza una obra clave que beneficiará a más de 14.000 vecinos de los barrios San Vicente, Villa Casey, Malvinas y Santa Rosa.
El gobernador de Santa Fe criticó con dureza al Gobierno nacional por el deterioro de las rutas. Exige obras o la transferencia de la administración a la provincia.
El “Halcón” y el “Malevo” se enfrentan esta noche en Florencio Varela por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. El partido será transmitido por ESPN Premium.
El empate ante Racing extendió la peor racha de la historia del club, que arrastra problemas deportivos e institucionales bajo la conducción de Juan Román Riquelme.
El presidente comunal de María Teresa envió una carta documento a Vialidad Provincial reclamando mejoras urgentes en accesos a la Ruta 14. Sostiene que la falta de respuesta oficial pone en riesgo la seguridad de la población.
Un informe privado revela amplias variaciones en las cuotas iniciales de créditos hipotecarios a 20 años, según la entidad bancaria elegida.