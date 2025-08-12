Club Vélez Sarsfield celebró sus 80 años

Este lunes, el Club Vélez Sarsfield celebró su 80° aniversario, reafirmando su papel central en la vida social y deportiva de Elortondo. Reconocido como el club de Barrio Norte, ha sido escenario de competencias, eventos y actividades que dejaron huella en distintas generaciones.



A lo largo de ocho décadas, la institución ha construido un legado basado en el trabajo comunitario, el compromiso dirigencial y la pasión de sus socios. El festejo se convirtió en una oportunidad para repasar su historia y renovar el compromiso de seguir creciendo, fortaleciendo su lugar como punto de encuentro para la comunidad.

