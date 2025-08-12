Investigan posible cifra oculta de muertes por fentanilo contaminado en Córdoba

Gobernadores insisten con ATN y Combustibles en el Congreso
Pese al rechazo de la Casa Rosada, la oposición avanza con los proyectos que modifican el reparto de ATN y del Impuesto a los Combustibles. El oficialismo prevé un nuevo revés legislativo.
La Justicia allanó una clínica cordobesa y secuestró historias clínicas ante la sospecha de más víctimas por el lote adulterado de HLB Pharma. El caso ya registra 76 fallecidos en el país.
El Juzgado Federal de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, ordenó allanar la Clínica Vélez Sársfield de Córdoba y secuestrar las historias clínicas de pacientes internados entre el 1 de abril y el 8 de agosto. El objetivo es determinar cuántas personas habrían recibido el lote 31202 de fentanilo de HLB Pharma, contaminado con bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii.
La medida se adoptó luego de que la institución no entregara la documentación completa solicitada por el juzgado, que busca establecer si existen más muertes no reportadas. El caso más grave es el de un bebé internado desde abril que permanece en estado crítico tras recibir el medicamento adulterado.
Según registros judiciales, la clínica adquirió 1.702 ampollas del lote cuestionado y administró 1.696 antes de la prohibición de ANMAT el 11 de mayo. Los investigadores sospechan que, de confirmarse su uso, el número de pacientes afectados podría ser mayor al informado.
En Córdoba, 18 clínicas y sanatorios privados compraron fentanilo de HLB Pharma. A nivel nacional, ya se contabilizan 76 muertes: 55 en Santa Fe, una en Córdoba y 19 en Buenos Aires —15 de ellas en el Hospital Italiano de La Plata—. El juez Kreplak advirtió que la cifra podría aumentar y coordina con ANMAT el retiro y resguardo de todas las ampollas contaminadas en hospitales y clínicas.
El PJ definió como prioridad difundir en toda la provincia los mensajes de la ex presidenta, con miras a las elecciones de septiembre y octubre.
El municipio solicitó revertir el cierre de una dependencia con 75 efectivos que patrullaba todo el partido desde 2016.
Marlene Spessio pidió al presidente que retire una imagen de su hijo menor de edad y advirtió que “la libertad de expresión tiene un límite”.
La Libertad Avanza enfrenta un escenario incierto en las elecciones provinciales de Corrientes y Buenos Aires, que podrían influir en el clima político previo a los comicios nacionales de octubre.
La Justicia federal dispuso el secuestro de bienes por más de USD 54 millones al empresario condenado por la “Ruta del Dinero K”. La medida alcanza a propiedades, vehículos, cuentas en el exterior y activos de sus empresas.
El gobernador de Santa Fe criticó con dureza al Gobierno nacional por el deterioro de las rutas. Exige obras o la transferencia de la administración a la provincia.
El “Halcón” y el “Malevo” se enfrentan esta noche en Florencio Varela por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. El partido será transmitido por ESPN Premium.
El empate ante Racing extendió la peor racha de la historia del club, que arrastra problemas deportivos e institucionales bajo la conducción de Juan Román Riquelme.
El presidente comunal de María Teresa envió una carta documento a Vialidad Provincial reclamando mejoras urgentes en accesos a la Ruta 14. Sostiene que la falta de respuesta oficial pone en riesgo la seguridad de la población.
Un informe privado revela amplias variaciones en las cuotas iniciales de créditos hipotecarios a 20 años, según la entidad bancaria elegida.