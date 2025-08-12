Investigan posible cifra oculta de muertes por fentanilo contaminado en Córdoba

La Justicia allanó una clínica cordobesa y secuestró historias clínicas ante la sospecha de más víctimas por el lote adulterado de HLB Pharma. El caso ya registra 76 fallecidos en el país.

El Juzgado Federal de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, ordenó allanar la Clínica Vélez Sársfield de Córdoba y secuestrar las historias clínicas de pacientes internados entre el 1 de abril y el 8 de agosto. El objetivo es determinar cuántas personas habrían recibido el lote 31202 de fentanilo de HLB Pharma, contaminado con bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii.
La medida se adoptó luego de que la institución no entregara la documentación completa solicitada por el juzgado, que busca establecer si existen más muertes no reportadas. El caso más grave es el de un bebé internado desde abril que permanece en estado crítico tras recibir el medicamento adulterado.

Según registros judiciales, la clínica adquirió 1.702 ampollas del lote cuestionado y administró 1.696 antes de la prohibición de ANMAT el 11 de mayo. Los investigadores sospechan que, de confirmarse su uso, el número de pacientes afectados podría ser mayor al informado.

En Córdoba, 18 clínicas y sanatorios privados compraron fentanilo de HLB Pharma. A nivel nacional, ya se contabilizan 76 muertes: 55 en Santa Fe, una en Córdoba y 19 en Buenos Aires —15 de ellas en el Hospital Italiano de La Plata—. El juez Kreplak advirtió que la cifra podría aumentar y coordina con ANMAT el retiro y resguardo de todas las ampollas contaminadas en hospitales y clínicas.

