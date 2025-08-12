Escobar pidió a Bullrich reabrir división de Prefectura

El municipio solicitó revertir el cierre de una dependencia con 75 efectivos que patrullaba todo el partido desde 2016.

Política Hace 4 horasSOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
720

El Municipio de Escobar manifestó su “profunda preocupación” por la decisión del Ministerio de Seguridad de la Nación de cerrar la División de Seguridad Ciudadana de la Prefectura Naval Argentina que funcionaba en el distrito desde 2016.

La dependencia contaba con 75 efectivos y móviles, y realizaba patrullajes en todo el partido, cubriendo puntos estratégicos en coordinación con la Policía Bonaerense y las fuerzas locales.

A través de un comunicado, el municipio calificó la medida como “una agresión hacia todos los escobarenses” y solicitó formalmente a la ministra Patricia Bullrich que revierta la disposición.

Pese a la reducción de la presencia de fuerzas federales, las autoridades locales afirmaron que continuarán trabajando para “garantizar el derecho fundamental a la seguridad ciudadana de todos los vecinos y vecinas de Escobar”.

Te puede interesar
lazaro-MCB3YPAA4VFXRBNQGNUTJZNB4A

Justicia ordena decomiso millonario a Lázaro Báez

SOFIA ZANOTTI
Política Hace 6 horas

La Justicia federal dispuso el secuestro de bienes por más de USD 54 millones al empresario condenado por la “Ruta del Dinero K”. La medida alcanza a propiedades, vehículos, cuentas en el exterior y activos de sus empresas.

Lo más visto
Boletín de noticias