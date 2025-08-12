Escobar pidió a Bullrich reabrir división de Prefectura

Gobernadores insisten con ATN y Combustibles en el Congreso
Pese al rechazo de la Casa Rosada, la oposición avanza con los proyectos que modifican el reparto de ATN y del Impuesto a los Combustibles. El oficialismo prevé un nuevo revés legislativo.
El municipio solicitó revertir el cierre de una dependencia con 75 efectivos que patrullaba todo el partido desde 2016.Política Hace 4 horasSOFIA ZANOTTI
El Municipio de Escobar manifestó su “profunda preocupación” por la decisión del Ministerio de Seguridad de la Nación de cerrar la División de Seguridad Ciudadana de la Prefectura Naval Argentina que funcionaba en el distrito desde 2016.
La dependencia contaba con 75 efectivos y móviles, y realizaba patrullajes en todo el partido, cubriendo puntos estratégicos en coordinación con la Policía Bonaerense y las fuerzas locales.
A través de un comunicado, el municipio calificó la medida como “una agresión hacia todos los escobarenses” y solicitó formalmente a la ministra Patricia Bullrich que revierta la disposición.
Pese a la reducción de la presencia de fuerzas federales, las autoridades locales afirmaron que continuarán trabajando para “garantizar el derecho fundamental a la seguridad ciudadana de todos los vecinos y vecinas de Escobar”.
El PJ definió como prioridad difundir en toda la provincia los mensajes de la ex presidenta, con miras a las elecciones de septiembre y octubre.
La Justicia allanó una clínica cordobesa y secuestró historias clínicas ante la sospecha de más víctimas por el lote adulterado de HLB Pharma. El caso ya registra 76 fallecidos en el país.
Marlene Spessio pidió al presidente que retire una imagen de su hijo menor de edad y advirtió que “la libertad de expresión tiene un límite”.
La Libertad Avanza enfrenta un escenario incierto en las elecciones provinciales de Corrientes y Buenos Aires, que podrían influir en el clima político previo a los comicios nacionales de octubre.
La Justicia federal dispuso el secuestro de bienes por más de USD 54 millones al empresario condenado por la “Ruta del Dinero K”. La medida alcanza a propiedades, vehículos, cuentas en el exterior y activos de sus empresas.
El gobernador de Santa Fe criticó con dureza al Gobierno nacional por el deterioro de las rutas. Exige obras o la transferencia de la administración a la provincia.
El “Halcón” y el “Malevo” se enfrentan esta noche en Florencio Varela por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. El partido será transmitido por ESPN Premium.
El empate ante Racing extendió la peor racha de la historia del club, que arrastra problemas deportivos e institucionales bajo la conducción de Juan Román Riquelme.
El presidente comunal de María Teresa envió una carta documento a Vialidad Provincial reclamando mejoras urgentes en accesos a la Ruta 14. Sostiene que la falta de respuesta oficial pone en riesgo la seguridad de la población.
Un informe privado revela amplias variaciones en las cuotas iniciales de créditos hipotecarios a 20 años, según la entidad bancaria elegida.