Escobar pidió a Bullrich reabrir división de Prefectura

El Municipio de Escobar manifestó su “profunda preocupación” por la decisión del Ministerio de Seguridad de la Nación de cerrar la División de Seguridad Ciudadana de la Prefectura Naval Argentina que funcionaba en el distrito desde 2016.

La dependencia contaba con 75 efectivos y móviles, y realizaba patrullajes en todo el partido, cubriendo puntos estratégicos en coordinación con la Policía Bonaerense y las fuerzas locales.

A través de un comunicado, el municipio calificó la medida como “una agresión hacia todos los escobarenses” y solicitó formalmente a la ministra Patricia Bullrich que revierta la disposición.

Pese a la reducción de la presencia de fuerzas federales, las autoridades locales afirmaron que continuarán trabajando para “garantizar el derecho fundamental a la seguridad ciudadana de todos los vecinos y vecinas de Escobar”.