Shakira reaviva un clásico en su gira latinoamericana

Shakira comenzó anoche en Tijuana, México, la segunda etapa de su gira latinoamericana “Las Mujeres Ya No Lloran”. Ante miles de fanáticos, la cantante colombiana repasó su repertorio e incluyó una sorpresa: la interpretación de “Día de enero”, tema que no formaba parte de las presentaciones anteriores y que no cantaba en vivo desde hacía 19 años.

Antes de iniciar la canción, la barranquillera dedicó unas palabras al público: “Esta canción es para esos amigos que están ahí para siempre. No importa qué pase, están ahí, gracias”, expresó. La elección del tema fue recibida con entusiasmo y calificada por sus seguidores como un momento histórico de la gira.

La gira continuará por distintos países de la región y llegará a la Argentina los días 8 y 9 de diciembre, con dos conciertos en el Estadio Vélez Sarsfield, bajo la producción de Fenix Entertainment Group.