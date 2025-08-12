Shakira reaviva un clásico en su gira latinoamericana

Chayanne vuelve a Argentina con su gira “Bailemos Otra Vez”
El ídolo puertorriqueño se presentará el 24 de febrero de 2026 en el Movistar Arena, con una propuesta que combina nuevos temas y grandes clásicos.
La artista colombiana inició la segunda etapa de “Las Mujeres Ya No Lloran” en México e interpretó “Día de enero” por primera vez en el tour. En diciembre llegará a Buenos Aires.MúsicaHace 4 horasSOFIA ZANOTTI
Shakira comenzó anoche en Tijuana, México, la segunda etapa de su gira latinoamericana “Las Mujeres Ya No Lloran”. Ante miles de fanáticos, la cantante colombiana repasó su repertorio e incluyó una sorpresa: la interpretación de “Día de enero”, tema que no formaba parte de las presentaciones anteriores y que no cantaba en vivo desde hacía 19 años.
Antes de iniciar la canción, la barranquillera dedicó unas palabras al público: “Esta canción es para esos amigos que están ahí para siempre. No importa qué pase, están ahí, gracias”, expresó. La elección del tema fue recibida con entusiasmo y calificada por sus seguidores como un momento histórico de la gira.
La gira continuará por distintos países de la región y llegará a la Argentina los días 8 y 9 de diciembre, con dos conciertos en el Estadio Vélez Sarsfield, bajo la producción de Fenix Entertainment Group.
