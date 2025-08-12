Intentó ingresar droga a Coronda oculta en sus zapatillas

Tres imputados por apuestas ilegales recuperan la libertad bajo fianza
Dos hombres y una mujer de Venado Tuerto fueron imputados por juego clandestino virtual y deberán pagar una caución de $15 millones cada uno. La investigación sigue en curso.
Un interno que regresaba de una salida transitoria fue sorprendido con marihuana escondida bajo las plantillas de su calzado. El hecho ocurrió en la Unidad Penitenciaria N.º 1.
Un hecho insólito se registró en la Unidad Penitenciaria N.º 1 de Coronda durante el mediodía del domingo 10 de agosto. Un interno que había salido bajo un permiso legal intentó introducir marihuana al penal, ocultándola bajo las plantillas de sus zapatillas.
El episodio fue detectado durante una requisa de rutina al momento del reingreso del recluso, procedimiento habitual para quienes retornan de salidas transitorias. En un primer control de pertenencias —que incluía ropa, alimentos y artículos de higiene— no se encontraron irregularidades.
Sin embargo, personal penitenciario advirtió un detalle sospechoso en el calzado del interno. Al retirar las plantillas, hallaron envoltorios con cannabis, que fueron secuestrados de inmediato.
La Policía de Investigaciones (PDI) tomó intervención en el caso, y el Servicio Penitenciario confirmó el inicio de una causa judicial por presunto microtráfico. Además, el interno podría recibir sanciones disciplinarias que pondrían en riesgo la continuidad de sus beneficios transitorios.
El Ministerio Público de la Acusación confirmó que las partes encontradas en contenedores y en el relleno sanitario de Ricardone pertenecen a la misma persona. La investigación continúa.
La menor, de unos 15 años, fue encontrada sin vida en una obra en construcción. La Justicia investiga las causas del deceso.
Un operativo del Comando Radioeléctrico permitió recuperar el rodado y arrestar a los sospechosos a pocas cuadras, gracias a datos de testigos y cámaras de seguridad.
Siete personas fueron detenidas y se incautaron cocaína, marihuana, dinero, celulares y vehículos en diversos procedimientos de la Policía santafesina.
La FPA detuvo a cuatro personas —entre ellas madre, hijo y nuera— tras allanar cinco viviendas usadas como puntos de venta y guardado de drogas en Canals y la región.
El gobernador de Santa Fe criticó con dureza al Gobierno nacional por el deterioro de las rutas. Exige obras o la transferencia de la administración a la provincia.
El “Halcón” y el “Malevo” se enfrentan esta noche en Florencio Varela por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. El partido será transmitido por ESPN Premium.
El empate ante Racing extendió la peor racha de la historia del club, que arrastra problemas deportivos e institucionales bajo la conducción de Juan Román Riquelme.
El presidente comunal de María Teresa envió una carta documento a Vialidad Provincial reclamando mejoras urgentes en accesos a la Ruta 14. Sostiene que la falta de respuesta oficial pone en riesgo la seguridad de la población.
Un informe privado revela amplias variaciones en las cuotas iniciales de créditos hipotecarios a 20 años, según la entidad bancaria elegida.