Intentó ingresar droga a Coronda oculta en sus zapatillas

Un hecho insólito se registró en la Unidad Penitenciaria N.º 1 de Coronda durante el mediodía del domingo 10 de agosto. Un interno que había salido bajo un permiso legal intentó introducir marihuana al penal, ocultándola bajo las plantillas de sus zapatillas.

El episodio fue detectado durante una requisa de rutina al momento del reingreso del recluso, procedimiento habitual para quienes retornan de salidas transitorias. En un primer control de pertenencias —que incluía ropa, alimentos y artículos de higiene— no se encontraron irregularidades.

Sin embargo, personal penitenciario advirtió un detalle sospechoso en el calzado del interno. Al retirar las plantillas, hallaron envoltorios con cannabis, que fueron secuestrados de inmediato.

La Policía de Investigaciones (PDI) tomó intervención en el caso, y el Servicio Penitenciario confirmó el inicio de una causa judicial por presunto microtráfico. Además, el interno podría recibir sanciones disciplinarias que pondrían en riesgo la continuidad de sus beneficios transitorios.