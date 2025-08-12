Restos hallados en Rosario son de un hombre de 30 a 40 años

Intentó ingresar droga a Coronda oculta en sus zapatillas
Un interno que regresaba de una salida transitoria fue sorprendido con marihuana escondida bajo las plantillas de su calzado. El hecho ocurrió en la Unidad Penitenciaria N.º 1.
El Ministerio Público de la Acusación confirmó que las partes encontradas en contenedores y en el relleno sanitario de Ricardone pertenecen a la misma persona. La investigación continúa.Policiales Hace 5 horasSOFIA ZANOTTI
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó que los restos humanos encontrados el 16 de marzo pasado en dos contenedores de residuos del centro de Rosario corresponden a un hombre de entre 30 y 40 años. El hallazgo inicial incluyó un antebrazo y un muslo localizados por un recolector informal en inmediaciones de 3 de Febrero y Maipú.
Posteriormente, otros restos fueron hallados en el relleno sanitario de Ricardone, a 6 kilómetros de la ciudad, y el cotejo biológico realizado por el Instituto Médico Legal confirmó que pertenecen a la misma persona.
La fiscal Marisol Fabbro, del equipo de violencias altamente lesivas, solicitó múltiples pericias, entre ellas el análisis de imágenes de cámaras de seguridad y entrevistas a vecinos, sin resultados relevantes hasta el momento. También se efectuaron pruebas con luminol y análisis de sangre en la zona, que arrojaron resultados negativos.
El Ministerio convocó al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que determinó el rango etario de la víctima. Para la pericia fue necesaria la autorización judicial de la Corte Suprema, reduciéndose el plazo previsto de seis a tres meses.
En el lugar del hallazgo se encontraron también una dentadura postiza, guantes de látex y papeles con sangre. La autopsia preliminar indicó que el cuerpo fue desmembrado con armas blancas de pequeñas dimensiones. La investigación sigue en curso para determinar la identidad de la víctima y las circunstancias del crimen.
Dos hombres y una mujer de Venado Tuerto fueron imputados por juego clandestino virtual y deberán pagar una caución de $15 millones cada uno. La investigación sigue en curso.
La menor, de unos 15 años, fue encontrada sin vida en una obra en construcción. La Justicia investiga las causas del deceso.
Un operativo del Comando Radioeléctrico permitió recuperar el rodado y arrestar a los sospechosos a pocas cuadras, gracias a datos de testigos y cámaras de seguridad.
Siete personas fueron detenidas y se incautaron cocaína, marihuana, dinero, celulares y vehículos en diversos procedimientos de la Policía santafesina.
La FPA detuvo a cuatro personas —entre ellas madre, hijo y nuera— tras allanar cinco viviendas usadas como puntos de venta y guardado de drogas en Canals y la región.
El gobernador de Santa Fe criticó con dureza al Gobierno nacional por el deterioro de las rutas. Exige obras o la transferencia de la administración a la provincia.
El “Halcón” y el “Malevo” se enfrentan esta noche en Florencio Varela por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. El partido será transmitido por ESPN Premium.
El empate ante Racing extendió la peor racha de la historia del club, que arrastra problemas deportivos e institucionales bajo la conducción de Juan Román Riquelme.
El presidente comunal de María Teresa envió una carta documento a Vialidad Provincial reclamando mejoras urgentes en accesos a la Ruta 14. Sostiene que la falta de respuesta oficial pone en riesgo la seguridad de la población.
Un informe privado revela amplias variaciones en las cuotas iniciales de créditos hipotecarios a 20 años, según la entidad bancaria elegida.