Restos hallados en Rosario son de un hombre de 30 a 40 años

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó que los restos humanos encontrados el 16 de marzo pasado en dos contenedores de residuos del centro de Rosario corresponden a un hombre de entre 30 y 40 años. El hallazgo inicial incluyó un antebrazo y un muslo localizados por un recolector informal en inmediaciones de 3 de Febrero y Maipú.



Posteriormente, otros restos fueron hallados en el relleno sanitario de Ricardone, a 6 kilómetros de la ciudad, y el cotejo biológico realizado por el Instituto Médico Legal confirmó que pertenecen a la misma persona.

La fiscal Marisol Fabbro, del equipo de violencias altamente lesivas, solicitó múltiples pericias, entre ellas el análisis de imágenes de cámaras de seguridad y entrevistas a vecinos, sin resultados relevantes hasta el momento. También se efectuaron pruebas con luminol y análisis de sangre en la zona, que arrojaron resultados negativos.



El Ministerio convocó al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que determinó el rango etario de la víctima. Para la pericia fue necesaria la autorización judicial de la Corte Suprema, reduciéndose el plazo previsto de seis a tres meses.

En el lugar del hallazgo se encontraron también una dentadura postiza, guantes de látex y papeles con sangre. La autopsia preliminar indicó que el cuerpo fue desmembrado con armas blancas de pequeñas dimensiones. La investigación sigue en curso para determinar la identidad de la víctima y las circunstancias del crimen.