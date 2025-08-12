Miguel Torres celebró el Día de las Infancias con gran participación

Vecinos, familias y niños compartieron una tarde de juegos, música y actividades especiales en la plaza local.

La comunidad de Miguel Torres vivió una jornada llena de alegría con la celebración del Día de las Infancias, que reunió a vecinos y familias en un espacio de encuentro y diversión.

Durante la tarde, los más pequeños disfrutaron de juegos, actividades recreativas y momentos compartidos que dejaron sonrisas y recuerdos para todos. La propuesta fue pensada para promover el disfrute en comunidad y fortalecer los lazos entre vecinos.

Desde la organización destacaron el acompañamiento de las familias y el compromiso de quienes colaboraron para que el festejo sea posible, aportando tiempo, recursos y dedicación. "Ustedes hacen que todo valga la pena", expresaron desde la comuna.

El evento se convirtió en una oportunidad para reforzar valores como la unión, la solidaridad y el trabajo conjunto, recordando que la infancia merece espacios cuidados y llenos de alegría.

