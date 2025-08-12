Miguel Torres celebró el Día de las Infancias con gran participación

Club Vélez Sarsfield celebró sus 80 años
La institución de Barrio Norte en Elortondo conmemoró su historia y proyecta nuevos desafíos.
Vecinos, familias y niños compartieron una tarde de juegos, música y actividades especiales en la plaza local.RegionalesHace 6 horasSOFIA ZANOTTI
La comunidad de Miguel Torres vivió una jornada llena de alegría con la celebración del Día de las Infancias, que reunió a vecinos y familias en un espacio de encuentro y diversión.
Durante la tarde, los más pequeños disfrutaron de juegos, actividades recreativas y momentos compartidos que dejaron sonrisas y recuerdos para todos. La propuesta fue pensada para promover el disfrute en comunidad y fortalecer los lazos entre vecinos.
Desde la organización destacaron el acompañamiento de las familias y el compromiso de quienes colaboraron para que el festejo sea posible, aportando tiempo, recursos y dedicación. "Ustedes hacen que todo valga la pena", expresaron desde la comuna.
El evento se convirtió en una oportunidad para reforzar valores como la unión, la solidaridad y el trabajo conjunto, recordando que la infancia merece espacios cuidados y llenos de alegría.
El Paseo Saludable incorpora nuevas atracciones para grandes y chicos, manteniendo como símbolo al histórico monito que marcó generaciones en la comunidad.
Es el tercer hallazgo en tres meses entre el sur santafesino y el norte bonaerense. La Justicia investiga si se trata de una “narcoavioneta”
La compañía La Marrupeña, dirigida por Ernesto Sunde, realizó una gira por Portugal con representantes de Santa Isabel, Chapuy, Cafferata y General Villegas, difundiendo la cultura argentina en prestigiosos festivales.
Los chicos compartieron un desayuno especial y participaron de actividades educativas y recreativas en el Servicio Pedagógico.
Avanza una obra clave que beneficiará a más de 14.000 vecinos de los barrios San Vicente, Villa Casey, Malvinas y Santa Rosa.
El gobernador de Santa Fe criticó con dureza al Gobierno nacional por el deterioro de las rutas. Exige obras o la transferencia de la administración a la provincia.
El “Halcón” y el “Malevo” se enfrentan esta noche en Florencio Varela por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. El partido será transmitido por ESPN Premium.
El empate ante Racing extendió la peor racha de la historia del club, que arrastra problemas deportivos e institucionales bajo la conducción de Juan Román Riquelme.
El presidente comunal de María Teresa envió una carta documento a Vialidad Provincial reclamando mejoras urgentes en accesos a la Ruta 14. Sostiene que la falta de respuesta oficial pone en riesgo la seguridad de la población.
Un informe privado revela amplias variaciones en las cuotas iniciales de créditos hipotecarios a 20 años, según la entidad bancaria elegida.