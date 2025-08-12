Miguel Torres celebró el Día de las Infancias con gran participación

La comunidad de Miguel Torres vivió una jornada llena de alegría con la celebración del Día de las Infancias, que reunió a vecinos y familias en un espacio de encuentro y diversión.



Durante la tarde, los más pequeños disfrutaron de juegos, actividades recreativas y momentos compartidos que dejaron sonrisas y recuerdos para todos. La propuesta fue pensada para promover el disfrute en comunidad y fortalecer los lazos entre vecinos.



Desde la organización destacaron el acompañamiento de las familias y el compromiso de quienes colaboraron para que el festejo sea posible, aportando tiempo, recursos y dedicación. "Ustedes hacen que todo valga la pena", expresaron desde la comuna.



El evento se convirtió en una oportunidad para reforzar valores como la unión, la solidaridad y el trabajo conjunto, recordando que la infancia merece espacios cuidados y llenos de alegría.