Nuevos juegos y tradición en el Parque Gisela Giaroli

Club Vélez Sarsfield celebró sus 80 años
La institución de Barrio Norte en Elortondo conmemoró su historia y proyecta nuevos desafíos.
El Paseo Saludable incorpora nuevas atracciones para grandes y chicos, manteniendo como símbolo al histórico monito que marcó generaciones en la comunidad.RegionalesHace 6 horasSOFIA ZANOTTI
En el marco del Paseo Saludable del Parque Gisela Giaroli, se sumaron nuevos juegos destinados a todas las edades, con el objetivo de fomentar el encuentro y el esparcimiento familiar.
El tradicional monito, presente desde hace años y recordado por varias generaciones, sigue siendo parte central del paisaje, ahora acompañado por nuevas estructuras que invitan a compartir momentos de diversión y nostalgia.
Desde la organización destacan que la iniciativa busca ofrecer un espacio seguro y saludable, donde los niños puedan crecer en un entorno que promueva valores, actividad física y el contacto con la naturaleza. El proyecto también apunta a que las familias tengan un lugar para reunirse, jugar y crear recuerdos que fortalezcan el sentido de comunidad.
Vecinos, familias y niños compartieron una tarde de juegos, música y actividades especiales en la plaza local.
Es el tercer hallazgo en tres meses entre el sur santafesino y el norte bonaerense. La Justicia investiga si se trata de una “narcoavioneta”
La compañía La Marrupeña, dirigida por Ernesto Sunde, realizó una gira por Portugal con representantes de Santa Isabel, Chapuy, Cafferata y General Villegas, difundiendo la cultura argentina en prestigiosos festivales.
Los chicos compartieron un desayuno especial y participaron de actividades educativas y recreativas en el Servicio Pedagógico.
Avanza una obra clave que beneficiará a más de 14.000 vecinos de los barrios San Vicente, Villa Casey, Malvinas y Santa Rosa.
El gobernador de Santa Fe criticó con dureza al Gobierno nacional por el deterioro de las rutas. Exige obras o la transferencia de la administración a la provincia.
El “Halcón” y el “Malevo” se enfrentan esta noche en Florencio Varela por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. El partido será transmitido por ESPN Premium.
El empate ante Racing extendió la peor racha de la historia del club, que arrastra problemas deportivos e institucionales bajo la conducción de Juan Román Riquelme.
El presidente comunal de María Teresa envió una carta documento a Vialidad Provincial reclamando mejoras urgentes en accesos a la Ruta 14. Sostiene que la falta de respuesta oficial pone en riesgo la seguridad de la población.
Un informe privado revela amplias variaciones en las cuotas iniciales de créditos hipotecarios a 20 años, según la entidad bancaria elegida.