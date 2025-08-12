Nuevos juegos y tradición en el Parque Gisela Giaroli

El Paseo Saludable incorpora nuevas atracciones para grandes y chicos, manteniendo como símbolo al histórico monito que marcó generaciones en la comunidad.

En el marco del Paseo Saludable del Parque Gisela Giaroli, se sumaron nuevos juegos destinados a todas las edades, con el objetivo de fomentar el encuentro y el esparcimiento familiar.

El tradicional monito, presente desde hace años y recordado por varias generaciones, sigue siendo parte central del paisaje, ahora acompañado por nuevas estructuras que invitan a compartir momentos de diversión y nostalgia.

Desde la organización destacan que la iniciativa busca ofrecer un espacio seguro y saludable, donde los niños puedan crecer en un entorno que promueva valores, actividad física y el contacto con la naturaleza. El proyecto también apunta a que las familias tengan un lugar para reunirse, jugar y crear recuerdos que fortalezcan el sentido de comunidad.

