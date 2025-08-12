Justicia ordena decomiso millonario a Lázaro Báez

Gobernadores insisten con ATN y Combustibles en el Congreso
Pese al rechazo de la Casa Rosada, la oposición avanza con los proyectos que modifican el reparto de ATN y del Impuesto a los Combustibles. El oficialismo prevé un nuevo revés legislativo.
La Justicia federal dispuso el secuestro de bienes por más de USD 54 millones al empresario condenado por la “Ruta del Dinero K”. La medida alcanza a propiedades, vehículos, cuentas en el exterior y activos de sus empresas.Política Hace 6 horasSOFIA ZANOTTI
El Tribunal Oral Federal N°4 ordenó el decomiso de bienes de Lázaro Báez, empresario vinculado al kirchnerismo y condenado por lavado de dinero en la causa conocida como la “Ruta del Dinero K”. La medida, que también alcanza a su hijo Martín Báez y a un entramado de sociedades utilizadas para ocultar fondos ilícitos, abarca propiedades, vehículos y cuentas bancarias en el país y en el extranjero, por un valor superior a los USD 54 millones.
El fallo, firmado por el juez Néstor Costabel, incluye 440 inmuebles, 972 vehículos y maquinaria vial, así como depósitos millonarios en el exterior. Entre ellos se cuentan USD 907.202 en Suiza y más de €3,9 millones en Bahamas. Además, se recuperaron fondos provenientes de la subasta de dos aeronaves y otros bienes de alto valor.
La investigación patrimonial fue encabezada por el fiscal federal Guillermo Marijuán, quien en 2016 realizó un relevamiento en Santa Cruz junto al Cuerpo de Tasadores de la Nación. Se identificaron 19 sociedades y se realizaron más de 300 procedimientos que derivaron en el embargo o incautación de bienes, incluyendo hoteles en El Calafate, Río Gallegos y Lago Puelo, así como estancias de miles de hectáreas.
Todos los activos decomisados pasarán a la titularidad de la Corte Suprema y se incorporarán a la Base General de Datos de Bienes Secuestrados. El caso se conecta con la Causa Vialidad, otro expediente que investiga el desvío de fondos públicos durante la gestión kirchnerista.
El PJ definió como prioridad difundir en toda la provincia los mensajes de la ex presidenta, con miras a las elecciones de septiembre y octubre.
La Justicia allanó una clínica cordobesa y secuestró historias clínicas ante la sospecha de más víctimas por el lote adulterado de HLB Pharma. El caso ya registra 76 fallecidos en el país.
El municipio solicitó revertir el cierre de una dependencia con 75 efectivos que patrullaba todo el partido desde 2016.
Marlene Spessio pidió al presidente que retire una imagen de su hijo menor de edad y advirtió que “la libertad de expresión tiene un límite”.
La Libertad Avanza enfrenta un escenario incierto en las elecciones provinciales de Corrientes y Buenos Aires, que podrían influir en el clima político previo a los comicios nacionales de octubre.
El gobernador de Santa Fe criticó con dureza al Gobierno nacional por el deterioro de las rutas. Exige obras o la transferencia de la administración a la provincia.
El “Halcón” y el “Malevo” se enfrentan esta noche en Florencio Varela por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. El partido será transmitido por ESPN Premium.
El empate ante Racing extendió la peor racha de la historia del club, que arrastra problemas deportivos e institucionales bajo la conducción de Juan Román Riquelme.
El presidente comunal de María Teresa envió una carta documento a Vialidad Provincial reclamando mejoras urgentes en accesos a la Ruta 14. Sostiene que la falta de respuesta oficial pone en riesgo la seguridad de la población.
Un informe privado revela amplias variaciones en las cuotas iniciales de créditos hipotecarios a 20 años, según la entidad bancaria elegida.