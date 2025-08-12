Justicia ordena decomiso millonario a Lázaro Báez

El Tribunal Oral Federal N°4 ordenó el decomiso de bienes de Lázaro Báez, empresario vinculado al kirchnerismo y condenado por lavado de dinero en la causa conocida como la “Ruta del Dinero K”. La medida, que también alcanza a su hijo Martín Báez y a un entramado de sociedades utilizadas para ocultar fondos ilícitos, abarca propiedades, vehículos y cuentas bancarias en el país y en el extranjero, por un valor superior a los USD 54 millones.



El fallo, firmado por el juez Néstor Costabel, incluye 440 inmuebles, 972 vehículos y maquinaria vial, así como depósitos millonarios en el exterior. Entre ellos se cuentan USD 907.202 en Suiza y más de €3,9 millones en Bahamas. Además, se recuperaron fondos provenientes de la subasta de dos aeronaves y otros bienes de alto valor.

La investigación patrimonial fue encabezada por el fiscal federal Guillermo Marijuán, quien en 2016 realizó un relevamiento en Santa Cruz junto al Cuerpo de Tasadores de la Nación. Se identificaron 19 sociedades y se realizaron más de 300 procedimientos que derivaron en el embargo o incautación de bienes, incluyendo hoteles en El Calafate, Río Gallegos y Lago Puelo, así como estancias de miles de hectáreas.

Todos los activos decomisados pasarán a la titularidad de la Corte Suprema y se incorporarán a la Base General de Datos de Bienes Secuestrados. El caso se conecta con la Causa Vialidad, otro expediente que investiga el desvío de fondos públicos durante la gestión kirchnerista.