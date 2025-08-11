Diferencias de hasta $435 mil en cuotas iniciales de créditos UVA

Milei defiende tuit contra Ian Moche y niega rol presidencial en redes
El presidente sostuvo ante la Justicia que su cuenta en X es personal y no lo representa como jefe de Estado, en la causa por un posteo contra el niño con autismo.
Un informe privado revela amplias variaciones en las cuotas iniciales de créditos hipotecarios a 20 años, según la entidad bancaria elegida.Política Hace 1 horaLORENA ACOSTA
Durante la gestión de Javier Milei, la competencia por los créditos hipotecarios UVA se intensifica y la principal diferencia entre las ofertas de los bancos ya no radica únicamente en la tasa de interés, sino en el monto de la cuota inicial que deberá afrontar el solicitante.
Un relevamiento del especialista Andrés Salinas, difundido por Noticias Argentinas, detalla cuánto se debe pagar por mes en 14 entidades para financiar el 75% de una propiedad valuada en 100.000 dólares a 20 años, con tasas que varían según cada banco y condiciones para clientes que acreditan su sueldo en la institución.
El Banco Nación presenta la cuota inicial más baja, de $645.821, con una TNA del 4,5%, mientras que el Banco Galicia registra la más alta, de $1.081.646, con una TNA del 11,5%. La diferencia entre ambas opciones supera los $435.000.
El ranking de cuotas iniciales es el siguiente: Banco Nación ($645.821), Brubank y Banco del Sol ($850.572), Banco Ciudad ($856.836), Supervielle y Patagonia ($882.103), ICBC ($907.705), Credicoop ($914.156), Macro y BBVA ($946.714), COMAFI ($979.760), Santander ($1.013.275), Hipotecario ($1.040.414) y Galicia ($1.081.646).
El presidente sostuvo ante la Justicia que su cuenta en X es personal y no lo representa como jefe de Estado, en la causa por un posteo contra el niño con autismo.
La expresidenta saludó a integrantes de General Cerri que inauguraron la unidad básica “Cristina Libre” y destacó la importancia de generar espacios de debate y trabajo colectivo.
El pago se realizará este viernes 15 de agosto y alcanzará a quienes perciben haberes de hasta $1.300.000. Se financiará con recursos propios de la provincia.
El presidente participará este jueves del acto en el Club Atenas, que marcará el inicio formal del período electoral en la provincia.
El Presidente formalizará la prohibición de financiar gasto con emisión y enviará al Congreso un proyecto para penalizar presupuestos con déficit.
El juez Ernesto Kreplak confirmó que son 76 las víctimas fatales y advirtió que el número podría aumentar. Aseguró que no circulan los lotes contaminados.
El gobernador de Santa Fe criticó con dureza al Gobierno nacional por el deterioro de las rutas. Exige obras o la transferencia de la administración a la provincia.
El “Halcón” y el “Malevo” se enfrentan esta noche en Florencio Varela por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. El partido será transmitido por ESPN Premium.
La menor, de unos 15 años, fue encontrada sin vida en una obra en construcción. La Justicia investiga las causas del deceso.
El empate ante Racing extendió la peor racha de la historia del club, que arrastra problemas deportivos e institucionales bajo la conducción de Juan Román Riquelme.
En una entrevista en FM Sonic 103.1, el director del Hospital de Villa Cañás habló sobre el presente del centro de salud, las dificultades para cubrir la demanda, la falta de medicamentos y el proyecto para construir una nueva sala de emergencias.