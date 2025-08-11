Diferencias de hasta $435 mil en cuotas iniciales de créditos UVA

Durante la gestión de Javier Milei, la competencia por los créditos hipotecarios UVA se intensifica y la principal diferencia entre las ofertas de los bancos ya no radica únicamente en la tasa de interés, sino en el monto de la cuota inicial que deberá afrontar el solicitante.

Un relevamiento del especialista Andrés Salinas, difundido por Noticias Argentinas, detalla cuánto se debe pagar por mes en 14 entidades para financiar el 75% de una propiedad valuada en 100.000 dólares a 20 años, con tasas que varían según cada banco y condiciones para clientes que acreditan su sueldo en la institución.

El Banco Nación presenta la cuota inicial más baja, de $645.821, con una TNA del 4,5%, mientras que el Banco Galicia registra la más alta, de $1.081.646, con una TNA del 11,5%. La diferencia entre ambas opciones supera los $435.000.

El ranking de cuotas iniciales es el siguiente: Banco Nación ($645.821), Brubank y Banco del Sol ($850.572), Banco Ciudad ($856.836), Supervielle y Patagonia ($882.103), ICBC ($907.705), Credicoop ($914.156), Macro y BBVA ($946.714), COMAFI ($979.760), Santander ($1.013.275), Hipotecario ($1.040.414) y Galicia ($1.081.646).