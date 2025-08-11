Milei defiende tuit contra Ian Moche y niega rol presidencial en redes

Diferencias de hasta $435 mil en cuotas iniciales de créditos UVA
Un informe privado revela amplias variaciones en las cuotas iniciales de créditos hipotecarios a 20 años, según la entidad bancaria elegida.
El presidente sostuvo ante la Justicia que su cuenta en X es personal y no lo representa como jefe de Estado, en la causa por un posteo contra el niño con autismo.Política Hace 1 horaLORENA ACOSTA
El presidente Javier Milei se negó a eliminar un posteo en la red social X en el que descalificó a Ian Moche, el niño con autismo que lo había acusado de insultarlo. En un escrito presentado ante la Justicia, el mandatario afirmó que su cuenta es de uso personal y no lo representa institucionalmente, apelando a la libertad de expresión.
Según confirmó la agencia Noticias Argentinas, la presentación judicial busca desligar a Milei de cualquier responsabilidad como jefe de Estado. Este argumento ya había sido utilizado por el propio mandatario en la causa por la estafa con la criptomoneda $LIBRA, aunque en aquella oportunidad fue rechazado por el fiscal Oscar Julio Gutiérrez Eguía, quien dictaminó que la cuenta en X sí lo representa como Presidente.
En el escrito, los abogados de Milei calificaron la demanda de la familia de Ian como “carente de sustento jurídico” y negaron, entre otros puntos, que la cuenta @JMilei sea oficial del Poder Ejecutivo, que el posteo haya afectado el honor o integridad del niño, y que un reposteo equivalga a ratificar agravios. También descartaron que la publicación haya generado un daño grave o que el interés superior del niño habilite restringir la libertad de expresión política.
Milei argumentó que su publicación fue una “acción privada” dirigida a criticar la labor y agenda del periodista Paulino Rodríguez, y no un ataque a Ian Moche. Además, sostuvo que la denuncia del menor tiene un trasfondo ideológico y no jurídico.
