Cristina Kirchner envió mensaje a militantes de La Cámpora en Bahía Blanca

La expresidenta de la Nación y titular nacional del Partido Justicialista (PJ), Cristina Fernández de Kirchner, envió un saludo a militantes de La Cámpora que inauguraron una unidad básica en General Cerri, localidad vecina a Bahía Blanca, que lleva su nombre.

El mensaje fue transmitido desde su domicilio en el barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria, luego de conversar con la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. “Me avisa Mayra que en esa localidad doblemente castigada por Milei, quien vetó la ayuda para Bahía Blanca, están inaugurando la unidad básica 'Cristina Libre'. Muchas gracias a todos y todas las compañeras que han tomado esta decisión”, expresó.

Kirchner subrayó que lo esencial es “abrir un espacio físico” donde vecinos y militantes puedan reunirse, debatir y proyectar acciones conjuntas. Recordó que esta forma de trabajo colectivo fue central en la gestión iniciada por Néstor Kirchner en 2003, que buscó reconstruir un país “endeudado, vaciado y con una sociedad escéptica”.

La exmandataria cerró su mensaje convocando a “trabajar y militar mucho” para impulsar nuevos proyectos políticos y sociales.