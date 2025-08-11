ANMAT prohíbe suplemento alimenticio por importación ilegal

Intentó ingresar marihuana a Coronda oculta en sus zapatillas
Un interno que regresaba de una salida transitoria fue sorprendido con marihuana escondida bajo las plantillas de su calzado. Intervino la Policía de Investigaciones.
El organismo ordenó el retiro del producto "Wondercow" en todo el país por carecer de autorización y registros de ingreso.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional —incluidas las plataformas de venta online— del suplemento alimenticio “Dietary Supplement - Colostrum, Restore & Revitalize, marca: Wondercow, NET WT. 4.23 OZ (120 G)”.
La medida, publicada en el Boletín Oficial, se originó tras una consulta recibida por el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) sobre la autenticidad del producto, que no cuenta con registros de ingreso al país ni autorización de importación. El suplemento fue detectado a la venta en sitios de comercio electrónico.
El INAL notificó el caso en el Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria (SIVA) y determinó que el producto infringe el artículo 4° de la Ley 18.284 y su decreto reglamentario, al no garantizar trazabilidad, condiciones de elaboración, calidad ni inocuidad.
La ANMAT dispuso el retiro del mercado de todas las presentaciones, lotes y fechas de vencimiento del suplemento, con el objetivo de “proteger la salud de los ciudadanos” ante la imposibilidad de verificar su composición y condiciones sanitarias.
