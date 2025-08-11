Gobierno actualiza precios de biocombustibles para agosto

Alimentos que más subieron tras el salto del dólar en agosto
Verduras, carnes y frutas lideraron los aumentos en la primera semana del mes, con subas de hasta el 5%. Consultoras advierten que el impacto del tipo de cambio fue acotado.
La Secretaría de Energía fijó nuevos valores mínimos para bioetanol y biodiesel, lo que podría impactar en el precio de las naftas.EconomíaHace 3 horasSOFIA ZANOTTI
El Gobierno nacional autorizó una actualización en el precio de los biocombustibles, medida que podría derivar en un nuevo ajuste en el valor de las naftas en todo el país.
A través de dos resoluciones publicadas este lunes en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía estableció los precios mínimos de adquisición para el bioetanol y el biodiesel destinados a su mezcla obligatoria con combustibles fósiles.
Para las operaciones de agosto de 2025, los valores fijados son: $824,044 por litro para el bioetanol elaborado a base de caña de azúcar, $755,258 por litro para el bioetanol elaborado a base de maíz y $1.354.507 por tonelada para el biodiesel destinado a mezclas con gasoil.
Según la normativa, los plazos de pago no podrán exceder los cinco días corridos desde la fecha de factura para el bioetanol y los siete días para el biodiesel. La medida se enmarca en la potestad de la Secretaría de Energía para ajustar precios cuando existan desfasajes con los costos reales de producción o distorsiones en el mercado de combustibles fósiles.
