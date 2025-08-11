Río Negro: prisión preventiva por romper una tobillera electrónica

Intentó ingresar marihuana a Coronda oculta en sus zapatillas
Un interno que regresaba de una salida transitoria fue sorprendido con marihuana escondida bajo las plantillas de su calzado. Intervino la Policía de Investigaciones.
Un joven fue acusado de desobediencia judicial, daño agravado y cohecho pasivo tras quitarse y destruir el dispositivo de seguimiento que tenía colocado.SociedadHace 3 horasSOFIA ZANOTTI
Un joven de Río Negro quedó en prisión preventiva luego de ser imputado por cortarse y destruir una tobillera electrónica de seguimiento satelital que le había sido colocada horas antes en el marco de otra causa judicial.
El hecho ocurrió en inmediaciones de la Comisaría Primera, donde el acusado retiró y rompió el dispositivo, dejándolo inutilizable para su monitoreo. Según informó el Ministerio Público Fiscal, momentos antes había advertido que “se quitaría el aparato y lo arrojaría al río”.
Además, la investigación sostiene que el joven intentó sobornar a un técnico del área de monitoreo para evitar que informara la situación.
La acusación incluye cargos por desobediencia judicial, daño agravado y cohecho pasivo, con sustento en actas y fotografías del Gabinete de Criminalística, informes técnicos y diversos testimonios. El juez de garantías interviniente consideró acreditado el riesgo de fuga y dispuso su prisión preventiva.
Un interno que regresaba de una salida transitoria fue sorprendido con marihuana escondida bajo las plantillas de su calzado. Intervino la Policía de Investigaciones.
El organismo ordenó el retiro del producto “Wondercow” en todo el país por carecer de autorización y registros de ingreso.
Ya son 31 los acusados, entre presos y cómplices externos, por estafas simulando ser de organismos estatales.
Una niña, un monaguillo, el sacerdote y varios fieles resultaron afectados por monóxido de carbono durante una celebración religiosa en la capilla Nuestra Señora de Lourdes.
Un estudio revela que casi la mitad se siente abrumada por el uso de plataformas digitales, con efectos en la autoestima, el sueño y la salud mental.
El Conicet y el Schmidt Ocean Institute concluyeron la expedición “Talud Continental IV”, que documentó especies profundas inéditas en aguas argentinas.
El Conicet y el Schmidt Ocean Institute concluyeron la expedición “Talud Continental IV”, que documentó especies profundas inéditas en aguas argentinas.
El abogado constitucionalista criticó las medidas económicas del Presidente, lo comparó con Cristina Fernández y alertó sobre un posible predominio absoluto del Poder Ejecutivo.
El gobernador bonaerense señaló a Javier Milei y al vocero Manuel Adorni por publicar un recorte de una entrevista. Aseguró que responderá “en las urnas” el 7 de septiembre.
Un operativo del Comando Radioeléctrico permitió recuperar el rodado y arrestar a los sospechosos a pocas cuadras, gracias a datos de testigos y cámaras de seguridad.
El defensor central estará siete meses fuera de las canchas tras lesionarse ante Independiente. Gallardo deberá rearmar la defensa.