Río Negro: prisión preventiva por romper una tobillera electrónica

Un joven de Río Negro quedó en prisión preventiva luego de ser imputado por cortarse y destruir una tobillera electrónica de seguimiento satelital que le había sido colocada horas antes en el marco de otra causa judicial.

El hecho ocurrió en inmediaciones de la Comisaría Primera, donde el acusado retiró y rompió el dispositivo, dejándolo inutilizable para su monitoreo. Según informó el Ministerio Público Fiscal, momentos antes había advertido que “se quitaría el aparato y lo arrojaría al río”.

Además, la investigación sostiene que el joven intentó sobornar a un técnico del área de monitoreo para evitar que informara la situación.

La acusación incluye cargos por desobediencia judicial, daño agravado y cohecho pasivo, con sustento en actas y fotografías del Gabinete de Criminalística, informes técnicos y diversos testimonios. El juez de garantías interviniente consideró acreditado el riesgo de fuga y dispuso su prisión preventiva.