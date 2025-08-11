Un operativo del Comando Radioeléctrico permitió recuperar el rodado y arrestar a los sospechosos a pocas cuadras, gracias a datos de testigos y cámaras de seguridad.
Conmoción en Laboulaye: hallan muerta a una joven en una obra
La menor, de unos 15 años, fue encontrada sin vida en una obra en construcción. La Justicia investiga las causas del deceso.Policiales Hace 4 horasSOFIA ZANOTTI
Una joven de aproximadamente 15 años fue hallada muerta en una obra en construcción ubicada en el sector oeste de Laboulaye, próximo a la Variante de la Ruta Provincial 4. El hecho, que conmocionó a la comunidad, ocurrió en la cabecera del Departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
Según informaron fuentes oficiales, la menor fue encontrada sin vida en el lugar y, por el momento, no se registran indicios de participación de terceros en su fallecimiento. La identidad de la víctima no fue divulgada por respeto a su familia y para resguardar la investigación en curso.
En el operativo intervienen la Unidad Regional Departamental de Policía y la Fiscalía de Instrucción de la Octava Circunscripción, que llevan adelante pericias y recolección de testimonios para esclarecer el caso. La causa fue caratulada como “muerte de etiología dudosa” hasta obtener los resultados definitivos.
