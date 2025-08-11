Fuga de gas en misa dejó varios intoxicados en Comodoro Rivadavia

Durante la misa del domingo al mediodía en la capilla Nuestra Señora de Lourdes, ubicada en Lisandro de la Torre y Divina Providencia, en el barrio Quirno Costa de Comodoro Rivadavia, se produjo una fuga de gas que provocó la intoxicación de varios asistentes. Entre los afectados se encontraban una niña, un monaguillo y el sacerdote Fernando Franco, además de varios fieles que debieron recibir asistencia médica.

Según detalló el jefe de Bomberos, José Ayamilla, la alerta llegó a través de un llamado que advertía sobre personas descompensadas en el templo. Al arribar, los equipos de emergencia hallaron a varios feligreses con síntomas de intoxicación por monóxido de carbono, algunos dentro del edificio y otros en la vereda.

De inmediato se procedió a evacuar la iglesia y ventilar el lugar. Personal del servicio de emergencias 107 y de la empresa Delta asistió a los afectados, mientras que algunos fueron trasladados por particulares. Las primeras pericias indican que uno de los caños de salida del monóxido de carbono de la caldera se desprendió y obstruyó, provocando que el gas se filtrara al interior del templo.

En el operativo trabajaron Bomberos Voluntarios, personal de Defensa Civil, efectivos policiales y equipos sanitarios, quienes lograron controlar la situación sin que se registraran víctimas fatales. Las autoridades recordaron la importancia de realizar controles periódicos en sistemas de calefacción para prevenir este tipo de incidentes.