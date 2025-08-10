Recuperan moto robada en Venado Tuerto y detienen a dos hombres

En la mañana de este domingo, personal del Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto recuperó una motocicleta robada y detuvo a dos hombres, en un procedimiento coordinado por la Central 911.

Según informaron fuentes policiales, el operativo comenzó tras un aviso que alertó sobre dos individuos que habrían abandonado una moto en la intersección de Pueyrredón y Francia, para luego huir a pie. Con los datos aportados por testigos y el registro de cámaras de monitoreo, los efectivos montaron un operativo cerrojo que permitió interceptar a los sospechosos en Mitre y Francia.

Minutos después, en la sede policial se presentó el propietario del vehículo, quien explicó que lo había dejado estacionado en calle Lisandro de la Torre, olvidando la llave colocada, y que al regresar ya no lo encontró.

Por disposición de la Fiscalía, los aprehendidos quedaron detenidos y la motocicleta fue secuestrada para su posterior restitución al dueño.